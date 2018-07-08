Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz: Çift çekiliş öncesi devir!

MPİ'nin en popüler oyunlarından biri olan Sayısal Loto büyük bir değişim geçirecek. Bu değişim öncesi haftanın Sayısal Loto sonuçları için yapılan çekilişten büyük ikramiye talihlisi çıkmadı. Kimsenin 6 bilemediği çekilişte sıradaki çekilişe ki yeni kurallara göre 11 Temmuz Çarşamba günü yapılacak çekilişe 707 bin lira devretti.
Sayısal Loto'nun yeni kurallarına göre bu devir bir seriye dönüşürse artık 4'te kalmayacak ve 6 bilen bir talihli çıkana kadar devretmeye devam edecek. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ile Sayısal Loto'nun yeni kuralları ve yapısı ile ilgili detaylar...
1130. haftanın numaraları: 3, 8, 13, 20, 30, 46
Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca bir milyon 707 bin 208 lira 31 kuruş olan ikramiye haftaya devretti.
Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 139 kişi 5 bin 174'er lira, 4 bilen 7 bin 838 kişi 68 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 144 bin 94 kişi 10 lira 60'ar kuruş ikramiye alacaklar.
SAYISAL LOTO'DA YENİ KURALLAR
Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlayacağını açıkladı. Geçen hafta yapılan açıklamada Sayısal Loto'nun artık haftada iki kez çekileceği duyuruldu. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı kalkıyor. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. Konu ile ilgili olarak Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.
Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.
Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."
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