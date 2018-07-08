Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz: Çift çekiliş öncesi devir!

MPİ'nin en popüler oyunlarından biri olan Sayısal Loto büyük bir değişim geçirecek. Bu değişim öncesi haftanın Sayısal Loto sonuçları için yapılan çekilişten büyük ikramiye talihlisi çıkmadı. Kimsenin 6 bilemediği çekilişte sıradaki çekilişe ki yeni kurallara göre 11 Temmuz Çarşamba günü yapılacak çekilişe 707 bin lira devretti.

Sayısal Loto'nun yeni kurallarına göre bu devir bir seriye dönüşürse artık 4'te kalmayacak ve 6 bilen bir talihli çıkana kadar devretmeye devam edecek. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ile Sayısal Loto'nun yeni kuralları ve yapısı ile ilgili detaylar...

1130. haftanın numaraları: 3, 8, 13, 20, 30, 46

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca bir milyon 707 bin 208 lira 31 kuruş olan ikramiye haftaya devretti.

Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 139 kişi 5 bin 174'er lira, 4 bilen 7 bin 838 kişi 68 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 144 bin 94 kişi 10 lira 60'ar kuruş ikramiye alacaklar.

SAYISAL LOTO'DA YENİ KURALLAR