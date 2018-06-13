Sazlığa düşen 6 inek kurtarıldı

Aksaray'da sazlığa düşen 6 inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de Ziya Selvi'ye ait 6 inek su içmek için yaklaştıkları sazlığa düştü. Durumu fark eden Selvi, AFAD'ı arayarak yardım talep etti.

Daha sonra olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, halat yardımıyla büyükbaş hayvanları sudan çıkardı.

Operasyonu yöneten İl AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, hayvanların canlı olarak kurtarıldığını söyledi.

Türkmen,"6 büyükbaş hayvanın düştüğü ihbarını aldık ve iki ekip bizden bir ekip de itfaiyeden olmak üzere 3 ekiple müdahale ettik. Buradan 6 hayvanımızı canlı çıkartıp sahibine teslim ettik." dedi.

