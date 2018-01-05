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Sefere başladığında olay olmuştu! 18 milyon TL zarar edince kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 11:51 | Son Güncelleme 3 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ (BURULAŞ) bünyesinde yürütülen deniz uçağı seferlerinin kaldırılmasının nedeninin, seferlerin 1,2 yolcu ortalamasıyla yapılması ve 10 ayda 18 milyon lira zarar edilmesi olduğunu söyledi.

Sefere başladığında olay olmuştu! 18 milyon TL zarar edince kaldırıldı

Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Recep Altepe'nin istifasıyla boşalan BursaBüyükşehir Belediye Başkanlığına, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından seçildiğini ve 3 Kasım'da görevine başladığını hatırlattı.

Gerçekleştirmeyi istedikleri projelerle ilgili göreve başladığı ilk günden beri yoğun bir çalışma programı içinde olduğunu anlatan Aktaş, her kesimin fikrini aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini dile getirdi. Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesinin ulaşım yatırımları çerçevesinde BURULAŞ tarafından 2013 yılında başlatılan deniz uçağı seferlerinin durdurulmasının nedeninin maddi bakımdan zarar edilmesi olduğunu bildirdi.

Deniz uçağı seferlerinin hiçbir rantabilitesinin olmadığına işaret eden Aktaş, şöyle dedi: "Hava ulaşımını kapattık. Tamamen zarar ediyor. 10 aylık zararı 18 milyon lira. 4 tane deniz uçağımız var. Belirli mevsimlerde belirli şehirlere sefer konuluyordu. 1,2 yolcu ortalamasıyla gitmişiz ve zarar ediyor. Yani bununla alakalı şartlar, konjonktür değişmiş. Sabiha Gökçen burada elimizin altında, 45-50 dakikada varıyoruz. İstanbul'a ulaşım artık çok zor değil. Köprü büyük avantaj oldu. Belki o gün lazımdı ama şimdi lazım değil. Yanlışta ısrar etmeye gerek yok. Niçin zarar edelim?"

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Anahtar Kelimeler:
Bursa deniz uçağı Alinur Aktaş

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
akpnin zararlarını akp kapatamaz bunlar göz boyama. değişim her zaman İYİ'dir.
1-2 yolcu ortalamasıyla gidiyorsan rezervasyonu iptal edip dolmuş gibi çalışacaksın 2 saatte bir gitsen ayakta yolcu taşırsın. Basit bir taşıma işini beceremedik diyin şuna.
bu belediye başkanınıda tutuklayın neden tutuklanmıyor
Bursadan İstanbula uçak gereksiz..Boşuna 18 milyon çöp olmuş..
Çöp falan olduğu yok CEP olmuş...!!!
Bir zamanlar Laleli bavul ticaretini besleyen Bursa daki parayı sonradan görenler iyice şımarıp bu uçak işini icad etmişlerdi. Sorumluların yakası kesinlikle bırakılmamalı.
bazılarının cebi boş kalacak demekki
3 kasım da göreve geldi diyerek yeni başkanın daha yemeye fırsatı olmadı gibi göstererek haber yapılmaz yeni başkanında önünde daha uzun günler var temelleri sağlam çünkü onbir ak
10 AYDA 18 MİLYON YANLIŞ ANLAMADIM GALİBA YANİ AYDA 1.8 MİLYON ZARAR ÖYLEMİ SENİN KANIN VARMI?
Akp belediyelerinin zararlarını toplasan yeni bir ülke kurulur. İstanbul-Ankara-Bursa...
10 ayda 18 milyon zarar ayda 500 bin dolar bana biraz abartılı geldi. Hiç yolcusuz günde karşılıklı iki sefer yapsan iki pilot iki hostes çalıştırsan 20 kişi de yer hizmeti olsa ayda 500 bin dolar zarar edemezsin ettiremezsin.İşletme mastırı için dört dörtlük tez imkanı
18 milyon zarar ettiği bugün mü akıllarına geliyor ? Madem bu kadar zarar ediyordu da 18 milyon olması neden beklendi ? Ödeme yapılan firma kimin ve belediye zarar ederken kimler zengin oldu bu neden araştırılmiyor.
18 milyon TL zarar etmeden önce düşünemediniz mi? Bursa'ya sürekli feribot var mesafe o kadar da uzak değil! İş adamlarına yönelik yapsanız bile iş adamları planlıdır son dk iş için kullanacak insan sayısı az. Yeter daha zarar ettirmediğiniz kurum kaldı mı?
BAŞARISIZLIKLARA BİR BAŞARISIZLIK DAHA.
güzel cukka insanın yandaş olası geliyor valla..
ŞİMDİ BUNA "ZARAR" MI DENİR YOKSA "YOLSUZLUK" MU?MUHALEFETTEKİ BELEDİYE BAŞKANLARINI GÖREVDEN ALAN YETKİLİ VE ETKİLER NEREDE ACABA?
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