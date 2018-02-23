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Şehidin adına kütüphane açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 11:54 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yer alan bir okulda şehit Zülfü Çalışkan adına yaptırılan Z kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.Muraylı Mithatpaşa Ortaokulunda Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı çerçevesinde Tekirdağ il Emniyet Müdürlüğü tarafından yaptırılan, Şehit Zülfü Çalışkan Z-Kütüphanesi açılışı yapıldı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yer alan bir okulda şehit Zülfü Çalışkan adına yaptırılan Z kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Muraylı Mithatpaşa Ortaokulunda Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı çerçevesinde Tekirdağ il Emniyet Müdürlüğü tarafından yaptırılan, Şehit Zülfü Çalışkan Z-Kütüphanesi açılışı yapıldı. Açılışa Vali Mehmet Ceylan’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, ilçe müdürleri ile Şehit Polis Zülfü Çalışkan’ın eşi ve oğlu da katıldı.

“En öncelikli konumuz eğitim”
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ın açılış konuşmaları gerçekleştirdiği programda konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, “İl Emniyet Müdürlüğümüzle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün birlikteliğini pekiştiren ve Emniyet Müdürlüğümüzün sadece asayiş ile güvenlik değil aynı zamanda sosyal sorumluluk alanında da önemli bir işe el atmasından dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırmamız ve daha iyi bir eğitim alabilmelerini sağlamak için böyle projelere ihtiyacımız var. İlimiz açısından bizim en öncelikli konumuz eğitim. Gelecekte bu ülkeyi yönetecek yavrularımızı en iyi şekilde yetiştirmek ve eğitmek her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ileride karşılaşabilecekleri sorunları ortadan kaldırabilecek nitelikte yetiştirmek için gayret sarf etmemiz gerekiyor. Okumak ve okuma alışkanlığını kazandırmak çok önemli. Açılışını gerçekleştireceğimiz ve aynı zamanda başka bir anlam ifade eden emniyet teşkilatında görev yaparken şehit olan Zülfü Çalışkan’ın adının verilmesi bu yapılan hizmete ayrı bir anlam kazandırıyor. O açıdan emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Ceylan ve beraberindekiler açılışı gerçekleştirilen Şehit Zülfü Çalışkan Kütüphanesini gezdiler.

Şehidin adına kütüphane açıldı

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Şehidin adına kütüphane açıldı

Şehidin adına kütüphane açıldı
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Şehidin adına kütüphane açıldı

Şehidin adına kütüphane açıldı
3 / 6

Şehidin adına kütüphane açıldı

Şehidin adına kütüphane açıldı
4 / 6

Şehidin adına kütüphane açıldı

Şehidin adına kütüphane açıldı
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Şehidin adına kütüphane açıldı

Şehidin adına kütüphane açıldı
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Şehidin adına kütüphane açıldı

Şehidin adına kütüphane açıldı
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