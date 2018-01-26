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Şehidin vasiyeti için harekete geçtiler

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 14:02 | Son Güncelleme 6 saat önce

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Zeytin Dalı Harekatı’nda Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyetini yerine getirmek üzere Irak’ın Telafer şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin cenaze törenine katılmış ve vasiyetin yerine getirileceğini açıklamıştı

Şehidin vasiyeti için harekete geçtiler

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Zeytin Dalı Harekatı’nda Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Ankara Sincan’daki babaevine dün akşam taziye ziyaretinde bulundu. Kılavuz, şehidin babası Selahattin Özalkan, kardeşi Necip Özalkan ve diğer yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Şehidin babası Selahattin Özalkan ile sohbet eden Kılavuz, acılı babaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları ile şehidin vasiyetinin en kısa zamanda yerine getirileceğini belirtti. Kılavuz, başta şehit Musa Özalkan olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kılavuz, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Şehidimiz Musa Özalkan kardeşimizin vasiyetini yerine getirmek için bizzat Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatları doğrultusunda bugün Irak'ta Türkmeneli'ne gidiyoruz. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyeti yerine getirilecek

Ülkü Ocakları Genel Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre Kılavuz, şehit Musa Özalkan’ın ailesini ziyaret ettikten sonra Bahçeli’nin talimatı ile Telafer’e doğru yola çıktı. Ankara’dan Irak’a uçarak Telafer şehrine geçen Kılavuz’un şehit Özalkan’ın vasiyetini yerine getirmeye gittiği belirtildi. Kılavuzun Twitter’dan yaptığı açıklamanın tam metni ise şöyle: “Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk milleti kahraman bir evladını, Ülkücü Hareket yiğit bir sevdalısını vatana feda etti. Ülküdaşımız, kahramanımız Musa Özalkan kardeşimiz devletimizin istiklâli, vatanımızın ve milletimizin bekası için Afrin’de şehadet şerbetini içti. Şehidimizin şehadeti de, yaşantısı da kendisinden sonraki nesillere bir örnek teşkil ederken, yüreklerimizi burkan ama üzerlerindeki ölü toprağını atan, göğsümüzü kabartan bir vasiyeti gündeme geldi. Vasiyetinde 'şehit olursam Türkmen balaları için anaokulu-kreş veya kültür merkezi yapılsın, ismim verilsin' diyordu. Ülkücü Milliyetçi Hareket’in lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey, bu vasiyetin yerine getirileceğini milletimizle paylaştı. Bilinmesini isteriz ki, şehit kardeşimizin vasiyetini yerine getirmek için bizzat Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in emir ve talimatları doğrultusunda bugün Türkmeneli'ndeyiz. Türkmen şehri Telafer’de gerekli çalışmaları yaparak yerel yöneticiler ile görüşüp, en kısa zamanda şehit Musa Özalkan’ın vasiyetindeki gibi Türkmen balaları için anaokulu-kreş veya kültür yuvası inşa edecek ve şehit kardeşimizin adını ölümsüzleştireceğiz. Şehidimizin ismiyle kurulacak olan bu eğitim öğretim yuvasında binlerce Türkmen genci eğitim alacak ve gerektiğinde Musa ağabeyleri gibi canlarını bu vatana feda edecek bir bilinç ile yetişecekler. Bu duygu ve düşüncelerle en derin saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Telafer’deki eğitim yuvasının kurulmasını vasiyet ederek, şehadetiyle dahi sessiz yığınlara ders veren kahraman şehidimiz Musa Özalkan kardeşimize tekrar yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Şehidimizin emanetini sahiplenerek, manevi anlamı önemi çok büyük bu kutlu vazife ile bizleri onurlandıran Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’e bir kez daha teşekkürlerimi arz ediyorum. Türk milleti var oldukça, Ülkücü Hareket şehidimizin adını Telafer’de ve gönüllerde ebedi kılacaktır! Cenab-ı Allah kahraman Mehmetçiklerimizi mansur ve muzaffer eylesin.”

Afrin şehidinin annesinden duygulandıran sözler


Şehit Özalkan’ın, Twitter hesabından vatan için şehit olmanın önemine vurgu yaparak, "Biz aşkı, vatan için canını verenlerden öğrendik" yazdığı görüldü. Ayrıca Özalkan’ın göreve gitmeden önce arkadaşlarına vasiyetini söylediği öğrenilmişti. Özalkan’ın sosyal medyada da yayımlanan vasiyeti şu şekildeydi:

"Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen Bala’lar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir, aileme iletirsin. Telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyeti yerine getirilecek
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Anahtar Kelimeler:
şehit Afrin

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Şehidin vasiyetine bir şey dediğim yok. Âmâ Ülkemizde daha doğru dürüst okulu olmayan köylerimiz, beldelerimiz yerleşim yerlerimiz var. Adı geçen yere yapılacağına okul Ülkemiz sınırları içinde ki bahsini ettiğim bir yere yapılsa kötü mü olur diye düşünüyorum
@m_fevzi va-si-yet!!!!sus artık!!!!!!!!!!!!!
@m_fevzi evet kötü düşünüyorsun.ne demek ülkenin her tarafında okullarımız var sıkıntılar hiç bitmez ama hedefler her zaman değerlidir.
Orası Türk yurdu telafer.Ve misak ı milli sınırlarında.Türk olsan böyle yazmazdın.
@m_fevzi SEN ÜLKÜCÜLERİ HİÇBİR ZAMAN ANLAYAMAZSIN ANLAYABİLSEYDİNİZ ŞAŞARDIM ZATEN
REİS sen adamın dibisin.Öl de ölelim.Yoluna canımız kurban...
ana babana kurban ol onlara bir faydan dokunsun
rabbim peygambere e komşu eylesin.ruhun şad olsun.
bunlar şehitlerıde sıyaset edıyorlar yapın ama gızlı yapın bunun reklama ihtıyacı yok
mekanı cennettir allah peygamberimize komşu eylesin
şehidimizin vasiyetni yerine getirmek için chp vekillerin maaşından kesilerek yerine getirilmesi için ilk gün meclise önerge verip meclis başkanınada takipçi olması için çağrıda bulunmuştu. ülke olarak şehitlerimize sahip çıkmaları sevindirici bir hareket.
bu ülkede ölenler hep garip gureba fakir insanlar ...birtane vekil çocuğu bürokrat çocuğu bakan çocuğu ölmüyor...vatanın gerçek sahipleri ölüyor.
Şehidimizin ve ve bu vatan ve bizler için şehit olan şehitlerin mekanı cennet olsun.Yalnız şehit üzerinden siyaset propoganda demogojisine girip yok ülkü ocakları vs.gibi hemen bir kitleye odaklanıp seçim ittifakıyla şehit törenini ve vasiyeti bir noktada politika yapmak pek yakışık almayan tutum ve davranış.Milli irade sadece 2partiye ait deil tüm milletçe bunu sahipleniyoruz. Neden ittifak buluşmasında odaklanıp propoganda yapıyosunuzki.Bırakın tüm iade milli irade olsun.Cumhuriyetin bekası için Atatük Cumhuiyetini savunalım.Ülkücü kadeşlerimm yanlış anlamasın.Sadece Devlet Bahçeli yok .
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