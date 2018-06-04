Şehit Sözleşmeli Er Orhan Özkan, son yolculuğuna uğurlandı

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, sınırın sıfır noktasında yol güvenliğini sağlayan hudut birliğine, Irak'ın kuzeyindeki Basyan Khala Dağı bölgesinden PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan (29), memleketi Kayseri'de gözyaşları arasında toprağa verildi.
PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan'ın cenazesi Hakkari'de yapılan askeri törenin ardından Kayseri'ye getirildi. Ardından Şehit Özkan'ın cenazesi hellalik alınması için Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde eşi Özlem, annesi Hatice ve 5 yaşındaki kızı Elif'in yaşadığı evin önüne götürüldü. Burada okunan duaların ardından şehidin cenazasi Kalemkırdı Camii'ne getirildi. Burada anne Hatice, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak, "Orhan bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Annen sana kurban olsun. Kalk tabutundan gidelim Orhan'' diye ağıt yaktıktan sonra fenalaştı. Şehit annesine sağlık görevlileri tabutun önünde müdahale etti.
Şehidin kızı Elif de babasının tabutunu önce okşadı, sonra da tabutun önündeki fotoğrafı öptü. Şehidin yakınları da tabuta dokunarak, gözyaşı döktü.
Cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti milletvekilleri Taner Yıldız, Emrah Karayel, İsmail Tamer, Sami Dedeoğlu, CHP milletvekili Çetin Arık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi partilerin milletvekili adayları şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından
Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan'ın cenazesi, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.
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