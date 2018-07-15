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Sel tehlikesi nedeniyle 100 bin kişi tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 23:52 | Son Güncelleme

Çin'in Chongqing kentinde nehirlerdeki suların yükselmesi nedeniyle 100 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi

Çin'de sel tehlikesi nedeniyle 100 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Chongqing kentindeki şiddetli yağışların etkisiyle Jialing ve Yangtze nehrinde su seviyesi yükseldi.

Kentte, sel tehlikesine karşılık 100 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Su seviyesinin Jialing nehrinde yaklaşık 4, Yangtze nehrinde ise yaklaşık 6 metre olduğu kaydedildi.

Nehirlerdeki suyun son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Bölgede tahliye çalışmalarının devam ettiği ve olası sele karşılık geniş önlemler alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle, bu ay yaklaşık 2 milyon insan güvenli yerlere tahliye edilirken, sel ve toprak kayması dolayısıyla da 14 kişi hayatını kaybetti.

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sel tahliye

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