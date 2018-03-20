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Sevgilisiyle beraber olan kadını sokak ortasında dövdü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 14:06 | Son Güncelleme

Geçen yıl İstanbul'da kaydedildiği iddia edilen kavga görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü. Görüntülerde, iki kadın başka bir kadını arabadan indirip meydan dayağı atıyor. Türkiye bu görüntüleri hayretle izlerken kavganın devamı da sosyal medyaya düştü.

Geçtiğimiz yaz Esenyurt - Beylikdüzü civarında çekildiği belirlenen video sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen bir kadın arkadaşıyla, lüks araçtan başka bir kadını indirerek meydan dayağı atıyor. Kadına önce hakaretler ve sinkaflı sözler sarf eden iki kadın videodan da izleyeceğiniz gibi hızını alamıyor.

Arabadan sevgilisinin beraber olduğu kadını indirerek, arkadaşının da yardımıyla darp eden kadın, çevredekilerin müdahalesiyle bile durdurulamıyor. Görüntülerde siyah tişörtlü genç adamın da arabadan inerek kızları ayırmaya çalıştığı görülüyor. Kalabalığın araya girmesiyle ayrılan kadınlar, uzun süre sakinleştirilemiyor.

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YENİ GÖRÜNTÜLER

Tam çevredekiler araya girip tarafları ayırmışken, iki kadın tekrar birbirinin saçlarına yapıştığı yeni görüntüler video paylaşım sitelerine düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Beylikdüzü kavga

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Hatunların ikisi de taş gibi olduğuna göre adam ya kıvanç tatlıtuğ ya da ali ağaoğlu!
mûşteri kavgası
Sarı Taksiciler Uber yakalıyor.
hani lan yeni görüntü dünkinin aynısı
kadın kısmını kavgası daha bi heyecanlı oluyormuş yaa. ne güzel silah yok bıçak yok. mertçe dövüyor ;)
GAVAT A BAK İNSAN AYIRIR HALA OTURMUŞ DUR YAPMA ÇAK İKİSİNE BİRER TANE NE YANİ BİRDE HABER OLMUŞ YA REKLAM HEP AR NAMUS KALMAMIŞ
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