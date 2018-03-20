Sevgilisiyle beraber olan kadını sokak ortasında dövdü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Geçtiğimiz yaz Esenyurt - Beylikdüzü civarında çekildiği belirlenen video sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen bir kadın arkadaşıyla, lüks araçtan başka bir kadını indirerek meydan dayağı atıyor. Kadına önce hakaretler ve sinkaflı sözler sarf eden iki kadın videodan da izleyeceğiniz gibi hızını alamıyor.

Arabadan sevgilisinin beraber olduğu kadını indirerek, arkadaşının da yardımıyla darp eden kadın, çevredekilerin müdahalesiyle bile durdurulamıyor. Görüntülerde siyah tişörtlü genç adamın da arabadan inerek kızları ayırmaya çalıştığı görülüyor. Kalabalığın araya girmesiyle ayrılan kadınlar, uzun süre sakinleştirilemiyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER



Tam çevredekiler araya girip tarafları ayırmışken, iki kadın tekrar birbirinin saçlarına yapıştığı yeni görüntüler video paylaşım sitelerine düştü.