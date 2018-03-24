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Şiddet gören kadınlar polise tek tuşla ulaşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 02:30 | Son Güncelleme

Şiddet gören veya görme ihtimali olan kadınların, ihbarlarını polise daha hızlı iletmeleri amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hizmete girdi.

KADES, IOS ve Android işletim sistemlerinde sanal marketlerden bugün itibarıyla indirilebiliyor.

Şiddet mağduru kadınlar için mobil uygulama

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kadına karşı şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında, şiddete maruz kalan veya maruz kalma ihtimali olan kadınların ihbarlarını daha hızlı bir şekilde haber merkezlerine iletmeleri amacıyla akıllı telefonlarda kullanılabilecek Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) kuruldu.
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Kadına karşı şiddetle mücadeleye akıllı çözüm getiren sistem, IOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara yüklenebilecek.
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Mağdur kadının adres bilgisi de sisteme düşecek

Mağdur kadının adres bilgisi de sisteme düşecek
Mağdur kadının adres bilgisi de sisteme düşecekKullanıcılar uygulamaya ad, soyad, doğum yılı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve telefon numarasıyla giriş yapacak. Giriş yapılan telefon numarasına SMS ile doğrulama kodu gönderilecek. SMS kodunun onaylanmasıyla sistem kaydı tamamlanacak. Daha sonra uygulama ekranına gelen "yardım iste" tuşuyla mağdur kadın polise ihbarda bulunabilecek. İhbar, otomasyon sistemine alarm olarak düşecek ve ihbarcının konumu, adres bilgisi şeklinde otomatik olarak sistemde görülecek.
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Konum bilgisinin açık olması şart

Konum bilgisinin açık olması şart
Uygulamanın düzgün çalışması için cep telefonunun konum bilgisinin de açık olması gerekecek. Asılsız ihbarda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 271'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılacak. KADES, IOS ve Android işletim sistemlerinde sanal marketlerden bugün itibarıyla indirilebiliyor. (AA)
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