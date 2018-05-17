Siirt'te yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Gözlüce köyü mevkisinde güvenlik korucularının yol kontrolü sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yol kenarına önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Patlamada 2 güvenlik korucusu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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