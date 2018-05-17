HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Siirt'te yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:26 | Son Güncelleme

Şirvan ilçesinde PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Gözlüce köyü mevkisinde güvenlik korucularının yol kontrolü sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yol kenarına önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada 2 güvenlik korucusu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izledilerDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izlediler
Norveçliler Bağımsızlık Günü'nü Kemer'de kutladıNorveçliler Bağımsızlık Günü'nü Kemer'de kutladı
Adana'da sıcak bunalttıAdana'da sıcak bunalttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siirt terör operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Orucu bozan durumlar: Kusmak orucu bozar mı? (Diyanet fetvası)

Orucu bozan durumlar: Kusmak orucu bozar mı? (Diyanet fetvası)

FETÖ sanığının ofisinde 'NATO Gizli' ve 'Gizli' ibareli 41 belge bulundu!

FETÖ sanığının ofisinde 'NATO Gizli' ve 'Gizli' ibareli 41 belge bulundu!

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri

Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?

Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Kudüs için olağanüstü toplanılıyor

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Kudüs için olağanüstü toplanılıyor

Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.