Singapur'daki Trump-Kim zirvesi

Açıklamada, yaklaşık 45 dakika sürmesi öngörülen ilk görüşmenin Trump ile Kim arasında sadece birer tercüman eşliğinde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD ile Kuzey Kore arasında zirve öncesindeki görüşmelerde beklenenden daha hızlı mesafe alındığı vurgulanarak, Trump ile Kim'in Singapur yerel saatiyle 09.00'da bir araya geleceği kaydedildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Kim arasındaki tarihi zirvenin programı kamuoyu ile paylaşıldı.

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yarın yapılacak baş başa görüşmenin 45 dakika, heyetler arası görüşmenin ise 1,5 saat sürmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Çalışma yemeğinde ise bu isimlere ilaveten Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim ve Ulusal Güvenlik Konseyi Asya Direktörü Matt Pottinger'in bulunacağı belirtildi.

Zirvenin sonunda Trump'ın Singapur'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının karşısına çıkarak bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Geçen hafta Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Abe ile düzenlediği basın toplantısında, "Kuzey Kore ile bu sürecin tek bir görüşmede biteceğini sanmıyorum, muhtemelen birkaç görüşme olabilir. Kuzey Kore ile ilişkilerimizin normalleştiğini görmek isteriz. Eğer işler iyi giderse Kim Jong-un'u ABD'yi ziyaret etmesi için davet edebilirim. Belki de ziyarete Beyaz Saray'dan başlar." değerlendirmesini yapmıştı.

Beyaz Saray, Trump ile Kim arasında 12 Haziran'da yapılacak zirvenin, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de yerel saatle 09.00'da gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

