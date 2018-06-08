Sırbistan'da akaryakıt zammı protestosu

Sırbistan'da akaryakıt fiyatlarının artmasına tepki gösteren sürücüler, ülke genelinde birçok şehirde gösteri düzenledi.
Sosyal medya üzerinden yapılan protesto çağrısına kulak veren Sırbistanlı sürücüler, başta başkent Belgrad olmak üzere, Nis ve Novi Pazar şehirlerinde eylem yaptı.
Araçlarını, yerel saat ile 17.00'de bulundukları sokaklarda bir saatliğine durdurarak memnuniyetsizliklerini dile getiren sürücüler, trafik akışını engelledi.
Belgrad'daki protestoda araçlarından inen sürücüler şehrin ana caddelerini trafiğe kapattı.
Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen protestolara katılan sürücüler, ellerinde "benzin param yok, bisikletle geldim" ve "benzinim bitti" yazılı dövizler taşıdı.
Sırbistan'da akaryakıt fiyatlarına son bir ayda yaklaşık yüzde 5 ile yüzde 6 oranında zam yapıldı.
FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!
Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı
İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti
ABD'nin yeni silahı 'siyah eşek arısı' küçük ama çok etkili
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Sevgilisi Rita Ora'nın önce ayağını emdi, sonra da...
17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum