HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sırbistan'da akaryakıt zammı protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 21:40 | Son Güncelleme

Sırbistan'da akaryakıt zammı protestosu

Sırbistan'da akaryakıt fiyatlarının artmasına tepki gösteren sürücüler, ülke genelinde birçok şehirde gösteri düzenledi.

Sosyal medya üzerinden yapılan protesto çağrısına kulak veren Sırbistanlı sürücüler, başta başkent Belgrad olmak üzere, Nis ve Novi Pazar şehirlerinde eylem yaptı.

Araçlarını, yerel saat ile 17.00'de bulundukları sokaklarda bir saatliğine durdurarak memnuniyetsizliklerini dile getiren sürücüler, trafik akışını engelledi.

Belgrad'daki protestoda araçlarından inen sürücüler şehrin ana caddelerini trafiğe kapattı.

Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen protestolara katılan sürücüler, ellerinde "benzin param yok, bisikletle geldim" ve "benzinim bitti" yazılı dövizler taşıdı.

Sırbistan'da akaryakıt fiyatlarına son bir ayda yaklaşık yüzde 5 ile yüzde 6 oranında zam yapıldı.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!
Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-devlet açıklaması!Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-devlet açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt protesto sırbistan zam

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!

Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-devlet açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-devlet açıklaması!

Şırnak'taki operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'taki operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!

FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!

HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.