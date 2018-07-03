HABER

Sivas olaylarında ölenler Avcılar'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 09:13 | Son Güncelleme

SİVAS’ta 2 Temmuz 1993’te çıkan olaylarda yaşamlarını yitiren 35 şair, aydın ve halk ozanı, Avcılar’da anıldı.

Sivas olaylarında ölenler Avcılar'da anıldı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)- SİVAS’ta 2 Temmuz 1993’te çıkan olaylarda yaşamlarını yitiren 35 şair, aydın ve halk ozanı, Avcılar’da anıldı. .
CHP tarafından dün düzenlenen Sivas Olayları’nı protesto yürüyüşüne çeşitli dernek ve siyasi partililer de destek verdi. Araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’ni boydan boya yürüyerek alkışlarla tepkilerini gösteren grubun önünde bulunanlar, 35 kişinin isimlerinin yanı sıra “Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız” yazılı pankart taşıdı. Yürüyüşe Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de katıldı. Erol Mumcu Kültür Sanat Parkı’na kadar sürdürülen yürüyüşe katılanlar burada bulunan 25 yıl önce Sivas’taki Madımak Oteli’nde yaşamını yitiren isimler arasında bulunan Halk Ozanı Davut Sulari’nin yurt dışından türkü söylemek için gelen kızı Edibe Sulari’nin anıtı önünde saygı duruşunda bulundu, diğer 34 isim ile birlikte fotoğraflarına kırmızı karanfiller konuldu.
Yapılan yoklamada Sivas'ta yaşamlarını yitiren 35 aydın, halk ozanının isimleri okunurken, etkinliğe katılanlar bir ağızdan "Burada" diye bağırdı. Amatör Grup Pikola sanatçıları saz ve gitarla etkinliğe katılanlara konser verirken, 35 aydın, halk ozanı için lokma dağıtıldı. Etkinliğin sonunda ateş yakılarak semah dönüldü.

(FOTOĞRAF)

Sivas olaylarında ölenler Avcılar'da anıldıSivas olaylarında ölenler Avcılar'da anıldıSivas olaylarında ölenler Avcılar'da anıldıSivas olaylarında ölenler Avcılar'da anıldı

PARTNERSuya böyle giriyorsanız dikkat! Felç geçirebilirsinizSuya böyle giriyorsanız dikkat! Felç geçirebilirsiniz
Son dakika! Kuzey Irak'a operasyonSon dakika! Kuzey Irak'a operasyon
Mavi boncuklu Leyla, cennete uğurlandı (1)Mavi boncuklu Leyla, cennete uğurlandı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kerim Kurttepeli Koç Lisesi'nden mezun oldu

Kerim Kurttepeli Koç Lisesi'nden mezun oldu

Ümraniye'de siyanürlü intihar girişimi! Müdahale eden polis ekipleri karantinaya alındı

Ümraniye'de siyanürlü intihar girişimi! Müdahale eden polis ekipleri karantinaya alındı

Alaattin Çakıcı'dan yeni açıklama! Yine tehdit etti

Alaattin Çakıcı'dan yeni açıklama! Yine tehdit etti

Tacizci öğretmen olayında skandal detaylar

Tacizci öğretmen olayında skandal detaylar

Günlük burç yorumları: 4 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 4 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları

Son dakika! Kuzey Irak'a operasyon

Son dakika! Kuzey Irak'a operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.