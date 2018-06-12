Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Yüksel yönetimindeki 38 GM 606 plakalı hafif ticari araç ile Fatih Arkoç'un kullandığı 58 BU 803 plakalı otomobil, Dört Eylül Mahallesi'nde Fatih ile Necip Fazıl Kısakürek caddelerinin kesişimindeki kavşakta çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Fatih Arkoç, aynı otomobilde bulunan Fidan ve Gonca Arkoç ile diğer aracın sürücüsünün oğlu Muhammet Hamza Yüksel yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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