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Son dakika! Akıncı Üssü davasında mahkeme karıştı! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 11:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı duruşma salonunun önünde gazi ve şehit yakınları ile bazı sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı. Bir gazinin darp edildiği öğrenilen olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Son dakika! Akıncı Üssü davasında mahkeme karıştı! Gözaltılar var

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı duruşma salonunun önünde gazi ve şehit yakınları ile bazı sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı. Bir gazinin darbedildiği öğrenilen olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya, akşam saatlerinde ara kararın açıklanması için yaklaşık bir saat ara verildi.

Sanık yakınları, ara kararın açıklanmasından önce salona gazi ve şehit yakınlarının giriş yaptığı kapıdan girmek istedi. Bu sırada bir grup sanık yakını ile gazi ve şehit yakınları arasında arbede yaşandı. Arbedede 15 Temmuz gazisi Muhammet Ali Yarar, bazı sanık yakınlarınca darbedildi.

Yarar, yaptığı açıklamada, yaka kartlarından sanık yakını olduğu belli olan iki kişiye, duruşma salonuna gazi ve şehit yakınlarının kullandığı kapıdan girmemelerini söylediklerini anlattı.

DARBECİLERİN YAKINLARINDAN YUMRUKLU SALDIRI

Daha sonra bu iki kişiyi uygun bir dille uzaklaştırdıklarını aktaran Yarar, kısa süre sonra yanlarına başkalarıyla geldiklerini ifade etti.

Tekrar uyarmalarına rağmen söz konusu iki kişiden birinin kendisine yumruk attığını belirten Yarar, "15 Temmuz'da bizi öldürmek isteyen sanıkların yakınları da 15 Temmuz’dan 1,5 yıl sonra, duruşma salonunun önünde, davasını takip etmek isteyen gazi ve şehit yakınlarını darbetme cesaretinde bulunuyor. Biz 15 Temmuz'un mağduruyduk, halen mağduruz. Burada dayak yiyen Muhammet Ali Yarar değil, gaziler ve şehit yakınlarıdır." diye konuştu.

Yaşanan darp olayının ardından 4 sanık yakını gözaltına alındı.

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Akıncı Üssü davası duruşma darbe girişimi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
15 Temmuz denilen ve hala pek çok soru işareti ve şüphe barındıran olay kadar sulandırılmış ve istismar edilerek kullanılmış başka bir girişim bilmiyorum.Sanırım gerçekte neler olduğunu ileri yıllarda çok daha net öğreneceğiz.
ne gazisi be gazilik kim siz kim
YÜCE TÜRK ADALETİ MUTLAKA TECELLİ EDECEKTİR SUÇU OLANLARDA MUTLAKA CEZASINI ÇEKECEKTİR
binlerce insanı sorgusuz sualsiz cezaevine tıkadınız asıl darbeci fetöcüler Milletin meclisinde Ülkenin kaderiyle oynuyor. Allah fethullahınızında sizinde tez zamanda cezasını verir inşallah.
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