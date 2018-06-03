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Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 12:04 | Son Güncelleme

Tunceli'de öldürülen teröristlerden birinin, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Rojava kod adlı Kaniar Müslim olduğu ortaya çıktı. Öldürülen teröristlerin 21 Nisan 2018 Tarihinde Tunceli-Pülümür Karayolunda dozer operatörü Mehmet Özdemir'i şehit eden grup olduğu belirlendi.

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Tunceli'nin merkez kırsalında F-16 savaş uçaklarının desteği ile düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgüt içinde sözde üst düzeyde olan Miros olarak bilinen Suriye uyruklu Rojava kod adlı Kaniar Müslim olduğu ortaya çıktı.

MEHMET ÖZDEMİR'İ ŞEHİT ETMİŞTİ

Öldürülen teröristlerin 21 Nisan 2018 Tarihinde Tunceli-Pülümür Karayolunda dozer operatörü Mehmet Özdemir'i şehit eden grup olduğu belirlendi.

Mehmet Özdemir

TSK'dan yapılan açıklamada "Operasyon bölgesinde devam eden çalışmalarda teröristlerin üzerinde ve 1 adet sığınak içerisinde 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet el telsizi, 1 adet şemsiye, 203 adet Kaleşnikof mühimmatı, 11 adet Bixi mühimmatı, 197 adet 5.56 mühimmat, 5 adet el bombası, 14 adet şarjör, 2 adet kırık el dürbünü, 1 adet sırt çantası, 1 adet panço, 1 kilogram kına, 100 adet bazlama, 40 kilogram şeker, 5 kilogram bulgur, 10 kilogram sıvı yağ, 10 kilogram salça, 34 kilogram peynir, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Kaniar Müslim Tunceli Rojova terörist dozer operatörü Mehmet Özdemir

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