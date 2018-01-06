Son dakika! Maltepe'deki baba vahşetiyle ilgili Başbakan Yıldırım'dan talimat

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Maltepe’de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından annenin iddiaları üzerine kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme başlattı.

Müfettişler, annenin hangi makamlara ne zaman başvuruda bulunduğunu ve hangi işlemlerin yapıldığını tek tek inceleyerek rapor halinde Başbakan’a sunacak. Herhangi bir ilgisizlik, ihmal ve kusurun tespit edilmesi halinde incelemenin soruşturmaya dönüştürülebileceği belirtildi. Baba Ali Yardım’dan ayrılma sürecinde olan ve sığınma evinde kalan anne Dilek Yardım, defalarca savcı ve polise başvurduğunu ama uzaklaştırma kararı aldıramadığını söylemişti.

MEĞER 22 GÜN HAPİS ALMIŞ AMA TEBLİĞ EDİLMEMİŞ

Bu arada olayla ilgili bir skandal daha ortaya çıktı. baba Ali Yardım’ın olaydan önce eşinin şikayeti üzerine 22 günlük zorlama hapse çarptırıldığı ancak karar kendisine tebliğ edilmediği öğrenildi.

Anne Dilek Yardım'ın, 3 Eylül 2017’de eşi Ali Yardım'ın "Sen ya benimsin, ya da kara toprağın, seni de vururum kendimi de yaşatmam" diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle koruyucu tedbir kararı talepli şikayette bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Anadolu 17'inci Aile Mahkemesi'nin 3 ay süreyle Dilek Yardım lehine koruma kararı verdi. Karar 19 Eylül 2017 tarihinde Ali Yardım'a bildirildi ancak Ali Yardım tedbir kararından 4 gün sonra elindeki bıçağı Dilek Yardım’ın boğazına dayayarak "Ya bana evet dersin ya da seni öldürürüm" şeklinde tehdit etti.