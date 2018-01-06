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Son dakika! Maltepe'deki baba vahşetiyle ilgili Başbakan Yıldırım'dan talimat

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 10:42 | Son Güncelleme 4 saat önce

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Maltepe'de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından, annenin iddiaları üzerine kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme başlattı. Olayla ilgili ise yeni bir ihmal ortaya çıktı. Çocuklarını öldüren Ali Yardım'ın olaydan önce eşinin şikayeti üzerine 22 gün zorlama hapse çarptırıldığı ancak kararın kendisine tebliğ edilmediği öğrenildi.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Maltepe’de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından annenin iddiaları üzerine kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme başlattı.

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Müfettişler, annenin hangi makamlara ne zaman başvuruda bulunduğunu ve hangi işlemlerin yapıldığını tek tek inceleyerek rapor halinde Başbakan’a sunacak. Herhangi bir ilgisizlik, ihmal ve kusurun tespit edilmesi halinde incelemenin soruşturmaya dönüştürülebileceği belirtildi. Baba Ali Yardım’dan ayrılma sürecinde olan ve sığınma evinde kalan anne Dilek Yardım, defalarca savcı ve polise başvurduğunu ama uzaklaştırma kararı aldıramadığını söylemişti.

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MEĞER 22 GÜN HAPİS ALMIŞ AMA TEBLİĞ EDİLMEMİŞ

Bu arada olayla ilgili bir skandal daha ortaya çıktı. baba Ali Yardım’ın olaydan önce eşinin şikayeti üzerine 22 günlük zorlama hapse çarptırıldığı ancak karar kendisine tebliğ edilmediği öğrenildi.

Anne Dilek Yardım'ın, 3 Eylül 2017’de eşi Ali Yardım'ın "Sen ya benimsin, ya da kara toprağın, seni de vururum kendimi de yaşatmam" diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle koruyucu tedbir kararı talepli şikayette bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Anadolu 17'inci Aile Mahkemesi'nin 3 ay süreyle Dilek Yardım lehine koruma kararı verdi. Karar 19 Eylül 2017 tarihinde Ali Yardım'a bildirildi ancak Ali Yardım tedbir kararından 4 gün sonra elindeki bıçağı Dilek Yardım’ın boğazına dayayarak "Ya bana evet dersin ya da seni öldürürüm" şeklinde tehdit etti.

Dilek Yardım, eşinin bu tehdidini de mahkemeye bildirince, İstanbul Anadolu 17.Aile Mahkemesi olayın vehameti, tanık ve mağdur beyanı, doktor raporu ve olayda silah olarak değerlendirilen bıçağın kullanılmış olmasını göz önünde bulundurarak, Ali Yardım’a 7 günlük zorlama hapis verdi.

Hapis kararı verilmesine rağmen Ali Yardım, tedbir kararını ikinci kez ihlal etti. İstanbul Anadolu 17.Aile Mahkemesi kararın ikinci kez ihlal edildiği gerekçesiyle Ali Yardım hakkında bu kez 15 gün süreyle zorlama hapis verdi. Ancak Ali Yardım, kararın tebliğ edilememesi nedeniyle hapis cezasını yatmadı.

Zorlama hapsinin tarafa tebliğ edilmeden uygulanamamasına ilişkin görüş bildiren avukat Mehmet Fırat, "Zorlama hapsi kararları 6284 Sayılı yasa hükümlerine göre şiddet uygulayana bildirilip, itiraz aşaması geçirilmeden uygulanamamaktadır. Bu da bahsi geçen yasanın caydırıcılığını olumsuz etkilemektedir" dedi.

Anneye en acı telefon: Çocuklarını öldürdüm

Zorlama hapislerinin uygulanması konusunda yasada değişiklik yapılması gerektiğine dikkat çeken Fırat, "Ayrıca, bu şekilde verilen zorlama hapisleri şiddet uygulayana bildirilmeden uygulanamadığından aleyhine verilen zorlama hapislerini öğrenen eşlerin daha da şiddetlenerek kadın ve çocuklara daha fazla şiddet uygulamaya meyil gösterdikleri de bilinen bir gerçekliktir” şeklinde konuştu.

Fırat, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun kapsamında başvuruların yoğun olduğunu belirterek, “İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde sadece bu yasa kapsamında yapılacak başvuru ve ihlaller ile itirazları inceleyecek en az üçer aile mahkemesinin özel olarak görevlendirilmesi yasanın caydırıcılığını ve kararların daha hızlı, etkin uygulanmasını artıracaktır" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
maltepe baba vahşeti binali yıldırım

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
allah kimsenin aklıni başından almasın ama bir baba nasıl olurda evlatlarına kıyar. bir babayi böyle canilige sürükleyen kim anne sütten çıkmış akkasikmi soruşturma açılması çok doğru bi karar
ne olursa olsun.çocuklarını öldürmek haklı olduğunu göstermez.evlat evlat evlat
Böyle bir vahşetin haklı bir sebebi olabilir mi?!? Senin gibilerin de yakalanıp ıslah olana kadar tımarhaneye kapatılması lazım!
@deaddeniz sen paagonyalımısın?Ne demek anne de sütten ak kaşıkla mı çıktı? O bebelerin suçu ne ?Kim kime öldürme hakkını veriyor? Sana bana öldürme hakkını kim veriyor?
yargi bunlarin ayakciligini yapmaktan halkla ilgilenemiyor.talimat icin el pence emir bekliyorlar
sana böyle konuşma hakkını kim veriyor. sizin kafanızda bütün kadınlar kötü.
olaya nasıl baktıginizi anlayamadım. bir baba çocuklarının canına nasıl kıyar diyorum bu bukadar kolay birşey değil ve kolay olsa bile kimsenin kimseyi canice öldürme hakkı yok heleki bu bir savunmasız çocuksa:( cocuklar ölmüş bunu yapan ölmüş buna sebeb olan kim varsa bunlarında cezalandırılması lazim olay bu. ceza alsinlarki kimse bu mahsum yavrulara zarar vermesin
Bir şey magazinselleşti mi tepki geldi mi hemen soruşturma başlat.Önemli olan zihniyetin değişimi
başbakanın aklı başına yenimi geldı emniyetin umursamazlığı o kadar kadınlarımızın çocuklarımızın ölümüne neden oluyor ama buda fetönün işidir mutlaka
12 yasındaki evladıma sesimi yüksetmekten korkuyorum incinecek diye bu ahlak vijdan bu nasıl yapı bu bu bu tarif edecek bir sey bulamıyorum Allahından bul anneyemi cocuklaramı yanalım anne hangi birisine yansın bire ahlaksız
Maalesef önleyici tedbirler ülkemizde 0 ın Altında. ..kötü niyetli insanlar ı adalet onleyemiyor
bir müvekkil eşi den şiddet gördüğü için savcılığa suç duyurusunda bulunup loruma ve evden uzaklaştırma talep ettik.Savcı hanım bize ne yapalım benim elimdeki tek dosya sizinki değil çok dosyam var dedi.bende kendisine sayın savcı eper gerekli tedbirler aşınmazsa benimde haftaya kadar artık hakını savunacağım bir müvekkilim olmaya bilir dedim.varın siz düşünün ülkenin halini
önce şu pompalı tüfeği önüne gelene vermekten vazgeçin av için alınan bu silahlar her gün bir insan canına mal oluyor yasaklayın bu silahları. Avcılığada bir anlam veremiyorum hayvanları eğlence niyetine öldürmekte cinayet.
kör ölünce badem gözlü olurmuş
türküye için neden adam olamıyoruz? neden iki yakamız biraraya gelmiyor? çünkü genelde kamu görevlileri işlerini öz veri ile yapmıyorlar adam gibi yapmıyorlar, şiimdi devlet muhalifleri diyorlarki herşey özelleşti!! , işte bu yüzden özelleşiyor vazifemizi adam gibi yapmadığımızdan herşey sarpa sarıyor. acaba bu ve bunun gibi acı olaylardan kamu görevlileri kendilerine bir pay çıkarıp ta vijdanları sizlarmı???:
@adamolmaklazim tebrik ederim kardeşim, kamuda vazifesini yapmayan tüm görevli memurlar bu olaydan ibret alsınlar, sadece güvenlikte değil her türlü işte çalışan kamu görevlisinin görevi kutsal bilmesi gerekir, işi aksatmak işi yokuşa sürmek toplumda onarılmaz yaralar açar, bananeci adamlar kamu görevlisi yapılmamalı...
Korelilere yasalarında düzenleme yapacak ve buna göre, borçlanırken İtalyanlar gibi,evlenirken İsviçreliler gibi boşanırken Fransızlar gibi,cürüm işlediklerinde Almanlar gibi vs ama kültür örf ve ananeleri koreli gibi sizce bu yamalı bohça ne kadar tutar??hani yama bir iki olsa neyse herşey yama arkadaş hangi milete benzemeye çalıştığımızı dahi bilemiyoruz!!
eski kocam kapıma bıçakla dayandı çocuklarını öldürürüm dedi diyor Kaç defa şikayet ettim, savcısına gittim, polisine gittim. Kimseler sahip çıkmadı bana. Koruyamadım çocuklarımı, sahip çıkamadım. Tek başıma kaldım, şimdi kimsem yok. Kim verecek çocuklarımın hesabını? Polise, savcıya beni bu adamdan kurtarın diye yalvardım" diyor . daha bu kadın ne yapacaktı ? Seni cocuklarını öldürürüm diyeni ondan kurtulmak çocuklarını kurtarmak için kendisi mi öldürecekti. TCK da çok büyük açıklar eksiklikler var ki canlar gidiyor,
Devletin millete hizmet için var olan polisi bile kendi amaç ve çıkarlarınız doğrultusunda şeçip alırsanız olacağı bu ülkeye soyana sesini çıkarmayan çıkaramayan bir teşkilatın bu olaya seyirci kalması gayet normal
Hadise hepimizi üzdü acı bir olay ancak olayın sorumlusu aranırken kanun yapıcı değil icra eden sorumlu tutulmakta...önce caydırıcı müeyyide olmalı s Adli kontrolle saliverilen suç makinaları ile dolu sokaklar konu samimiyetle ele alınmalı bir cok kurumun yukunu üstlenen zorluklar icersinde can siperane görev yapanlara yıkmak işi çözmez....
VAH VAH İNCELEME TALIMATI VERMİŞ 30 YAŞINDA 40 TANE TOSYASI VAR IRSIZLIHA DEVAM İŞTE ADALET İŞTE KANUNLARIN ACIZLIHI
illa birileri talimat verecek.Bu savcılar ne yapıyor merak ediyorum.Yillar önce saldırıya uğrayıp polise gitmiştim inanmayacaksiniz emniyet müdürü "s.ktir git ulan" diye beni odasından çıkarmıştı.Bu ülkede herkes müslüman ama kimse Allah'tan korkmuyor..
hep böyle seyler nedense bizim gibi cahil ortadogu toplumlarindan cikiyor maalesef, cünkü verilen cezalar yeterli degil, adam resmen gene yapacagim benden kurtulus yok ,diyor, kimsede hicbir sey yapmiyor! Bu olay da ne ilk ne de son maalesef!
hükümet gerçekten adalet var zannediyor bu ülkede tam şizofreni işi.. e görüyorsunuz işte adalet yok bu haber olduda oraya adalet gitti haber olmasaydı böyle olacakmıydı.. hükümet ve yanlıları sırf muhalefet söylüyor diye gerçekleri görmek istemiyor.. şuan ülkede gerçekten hukukun ve kanunların işleyişinde sorun var arkadaşlar sistem çöktü diyoruz inanmıyorsunuz..
olan iki günahsız meleğe oldu ALLAH kimseye yaşatmasın
Niye ayağını kırıp iç işleri bakanının üzerine atmadılar...
2002 yılına göre kadın cinayetleri 7 misli artmış!
Bu ülkenin savcıları ne iş yapar.Yada ilgili birimlerdeki birimler.Böyle hassas olaylara surekli Cumhurbaşkanı başbakan yada bi bakanmı dahil olup müdahale edecek.Ne sorumsuzluk bu
bu ulkede boy yuruyor isler burileri olecek sonra distem devriyeye girecek artik kimin arkasi kalinsa tasa ona gore isler olacsk
Liceli topal ermeni hoca ismi ile bilinenen .garbis aganın oglu .kırıkkale vekili. yeni anayasa ve CMUK kurul başkanı .anayasa profosörü beşir atalayın yazdıgı kanunlar bi b,oka yaramıyor tüm yeni yasalar suçluları kırumak için hazırlandı.mazlumların ve dürüst vatandaşlaı korumak için hiç bir yeni yasa yokdur .. bunda amaç ikdidarı ellerinde tutan devşirmelerin. Türk insanına devletinin acizligini onun ırzını canını malını korumadıgnı gösterip .asırlardır hristian dünyasının ve devşirmelerin anlayamdıgı Türk insanının Devletini sahiplenme duygusunu yok etmekdir.☻
neyiniz doğru işliyor ki?
kamuda ihmali olmayan tek bir kuruluş yoktur, ya tanıdığınız olacak, ya el altından rüşvet vereceksiniz, yada kamu binalarına harcama yaptırılacaksınız, karşılığında yandaş firmalarda fatura alarak suistimal yasallaştırılacak, evlatlarımıza allahtan rahmet dilerim, başbakan soruşturma açtırmasa diğer yargı organları bu konuda sadece seyir mi edecekti, vatandaşlık haklarımızı korumak için hükumet üyelerine yakın olmak veya hükumet üyelerinin halimize acımasımı gerekir, tüm resmi kurumları kapatın, sayın akp liderleri sarayda günlük duruma göre kararlar versin, bizlerde saraya biat edelim.
içinde iman ve yaratıcı korkusu olmayan her haltı yapar öldürür kırar yıkar
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