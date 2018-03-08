Son dakika! Nurettin Yıldız hakkında soruşturma

Nurettin Yıldız’ın 'Yatak, yorgan, battaniye cinsel dürtüleri rahatsız eden yapıda olmamalı, asansörde halvet' gibi sözleri infial yaratmıştı. Yıldız, son olarak “Allah vur dediyse vardır bir hikmet” demiş ve kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.
Bu sözlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nurettin Yıldız hakkında kadınlara yönelik açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattığı bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yıldız hakkında, kadınların dövülmesine yönelik açıklamaları nedeniyle, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. (AA)
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