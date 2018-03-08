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Son dakika! Nurettin Yıldız hakkında soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 13:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız hakkında soruşturma başlattı. Yıldız, son olarak “Allah vur dediyse vardır bir hikmet” demiş ve kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri tavsiyesinde bulunmuştu. Yıldıs halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle suçlanıyor.

Nurettin Yıldız’ın 'Yatak, yorgan, battaniye cinsel dürtüleri rahatsız eden yapıda olmamalı, asansörde halvet' gibi sözleri infial yaratmıştı. Yıldız, son olarak “Allah vur dediyse vardır bir hikmet” demiş ve kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Bu sözlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nurettin Yıldız hakkında kadınlara yönelik açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattığı bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yıldız hakkında, kadınların dövülmesine yönelik açıklamaları nedeniyle, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. (AA)

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nurettin yıldız soruşturma Ankara

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Okuyucu Yorumları 125 yorum
BU ADAMI SAVUNANLAR NEREDE? HALA SAVUNUYOR MUSUNUZ? YOKSA HEMEN GERİ VİTES Mİ YAPTINIZ?
illa erdoğan emir mi verecek böyle adalet olurmu ırkımızınan oynuyorlar dinimizinen oynuyorlar ses yok emir almadan yapmaya cesaretinizmi yok
@eminbakircioglu Vallahinen doğru söylüyorsinen.
@eminbakircioglu Dininden habersiz tatlısu süslümanları halen "YOH GERCEH IZLAM BU DEEL" havasında. Kadına şiddeti açıkça tavsiye eden onlarca Hadis-i Şeirif geçtim hadi kitaba bak Nisa 34 ü oku bari vicdansız cahil. Ordaki DA-RE-BE kelimesi ap-açık vurun der. Nurettin Hoca sonuna kadar haklıdır ve söylediği herşey İslamın ta kendisidir. Zira Arap kültüründen doğan dini Arapça kitabın mealini bile okumadan Araplardan daha iyi anlayan süper zeki insanlara gelsin.
@eminbakircioglu cumhuriyeti yıkmak için bunları kullanıp cehaleti arttırıyorlar ...15 senedir neden ses cıkarmayıp ozellikle one cıkardılar..ensar vakfı nedir tarikatlar nedir alın basınızı ellerinizin altına bir düsünün..biride illa erdoganmı emir verecek diyor ..gulermisin aglarmısın
@giordano darebe fiili sadece vurmak anlamına gelmez arapça da. pek çok yerde ayırmak, ayrılmak anlamında da kullanılır. tabi bunu o yüce kitabı sindirerek anlayanlar, yüce yaratıcının sonsuz merhametini bilenler bilir ve o şekilde yorumlar. sizler gibi yobaz, vicdansız, bağnaz insanlar bunu ve daha bir çok şeyi kendi bozuk psikolojilerine, yoz ahlaklarına göre yorumlar. sizin din diye anladığınız ve yaşadığınız şeyin insanlığı ne hale soktuğu malum. Allah'a ve yüce kitabına iftira atmaktan vazgeçin, kötü olan her şeyden Allah'a sığının.
@eminbakircioglu adamsın
@eminbakircioglu ilk once guney doguda icra ettikleri dinler arasi diyalogun hesabini versinler sonra ulkede dini duzeltirler
geç kalmış bir soruşturma. şimdiye kadat cezasının yarısını çekmiş olmalıydı. hükümette seçimler yaklaştıkca halka şirin görünme çabası içinde.
@canpazari katılmamak mümkün değil..vallahi bıktık billahi bıktıkk bunlardan.Dini ne hale getirdiler.
işte isbatı ADALET talimatla işliyor daha önce savcıların akılları nerelerdeydi adalet deyince aklıma artık Adalet Abla geliyor.
ver mehteri yesinler birbirilerini.
KİMSE DUYMASIN AMA YİNE TÜRKİYEDE MÜSLÜMANLARA YÖNELİK GİZLİ SAVAŞ BAŞLADI. BEYLER BU HOCA TÜRKİYENİN EN DEĞERLİ ALİMİDİR.BAKINIZ ÜLKEMİZDEKİ MEDYA TAM SİYONİZMİN ELİNDE OLDUĞU İÇİN VERYANSIN EDİYOR YİNE.BU DEĞERLİ İNSAN YÜCE SAHABİLER GİBİ İMANA SAHİP BİR ŞAHISTIR. BUNA VURULACAK DARBE TÜM İSLAM ALEMİNE VURULMUŞ DEMEKTİR.YAHU BİRİLERİ NİYETLENDİ YİNE TÜRKİYEDE ELİ YÜZÜ TEMİZ ALİM BIRAKMAMAYA. BU İNSANA BEN KEFİLİM ALLAHTA KEFİL.
@ozaydin65 Battaniyeden tahrik olan hocan mı en büyük alim oluyor? Sana nasıl bir ilaç verdiyse artık.
@ozaydin65 ULAN SEN KİM OLUYORSUN DA ALLAH'IN ADINA KONUŞUYORSUN ALLAH'IN KEFİL OLDUĞUNU SÖYLÜYORSUN. SANA VAHİY Mİ GELDİ? SİZ DE HİÇ UTANMA ARLANMA YOK MU? ARAŞTIR BAKALIM DİNDE TARİKAT YADA ŞEYH DİYE BİR UCUBE VAR MI?
@ozaydin65 oha ya.sen kimsinde kime kefil oluyorsun.Allah kefil ne demek palyaço.ipsizler sapsızlar dolmuşlar sayfaya.git ağzını yıka binlerce kez tövbe et.Allah seni affetsin diyemeyecem çünkü Allah'ın işine karışmam
@ozaydin65 TAMDA BU ADAMLAR HİZMET EDİCİLER, AYNI ACZİMENDİCİLER GİBİ.. ZAMANLAMALARI MUHTEŞEM BUNLARIN.
@ozaydin65 kendi adına yorum yapmanı anlarımda ''Allah'ta kefil'' derken?? ..ne haddine
Senin hocanda sende Rabbin bize nasip ettiği kurana göre konuşmuyorsun. Hz.Muhammed kızı Zeynepi omzuna alıp mekke sokaklarında gezdirirken. Aişe annemize sevgisini ķördügüm diye nitelerken her fırsatta eşlerinizi koruyun derken. senin hoca dediğin zat..kızları 6 yaşında evlendirin, dövün, asansöre beraber binmeyin diyor.. siz insanın yazdığı kitaba inanıp şirk yapıyorsunuz
Allah var gam yok nırettin yıldız gibi değerli hocalar 10 parmağı geçmez kıymet bilin
Niye yumruk ve avuç içinin tümüyle vurulmayacağını başına ve göğsün e vurulmayacağını cetvelden uzun sopayla vurulmayacağını sopa olarakta sadece süpürgeyle vuracağını hatta süpürgeyle bile olsa sert tarafıyla vurulmayacağını en fazla 2 3 kere bacaklarına eteklerine yavaşça vuracağını neden söylemiyorsunuz yoksa bu türkiye cumhuriye cumhuriyetinde hakim ve savcılar bahsi geçen videonun sadece şikayet ve/veya rahatsız edici bölümlerini mi izliyor yargılıyor soruşturma açıyorlar iki tane dinsiz köpek çıkıp ta rahatsız olduğu için hiç mi hiç iyi değil çok kötü yazık.
Gazeteciler düsünclerini iletince yillarca hapis yiyor, bu sapik hoca düsüncelerini ilettigi icin kesin sadece ifadesi alinir ve ardindan serbest birakilir. Al sana Adalet !
@umut_1986_sizler kendinizde bulunan sapıklıklarla meşgul olsanız daha iyi olur
böyle sapkın düşünceler neden çoğalıyor sormak lazım ilerisi için yapılmış bir planın parcasımı acaba..
Kafir olabilirsiniz, putperest olabilirsiniz, hiç bir şeye inanmaya bilirsiniz, başka bir dinin mensubu olabilirsiniz bunların hepsi sizin tercihiniz özgürsünüz ama çekin pis ellerinizi ve çatal dilinizi İslam'dan. Bilmediğiniz konularda ahkam kesmeyin, bir konuşmanın sadece bir bölümünü cımbızlayıp iftira ve hakaret etmeyin. İNSAN OLUN.
şu adama niye kiziyorsunuz anlamiyorum inandiğiniz dini bilmezseniz gercekleri duyunca söyleyene kizarsiniz.erdoğanin emriyle nr yapacaklar yeni ayetmi indirecekler yeni hadismi uyduracaklar?
"8 Mart dünya kadınlar günü"nde bu "ilkel insan"a bir tokat vurulsun artık
@kkartal61 yok yok tokatlamayalım kafası acıkta kalacak şekilde gömüp taşlayalım.anladıkları şekil
geç kalınmış bir soruşturma. ilk saçmalamasında görevden ihraç edecen böyle leri.Cumhurbaşkanımız tepki vermese kimsenin bir şey söyliyeceği yok.c.başkanımızı bence etrafındakiler tek bırakıyorlar yada birşey yapayım derken zora sokuyorlar. diyanetten sorumlu devlet bakanını da değiştirsin.
ANLAMADIM NURETTİN EFENDİ SÖYLEDİKLERİN HANGİ AYETTTE MEVCUT?
allahındanbulsunlarhepsi. nurtetinyıldızkimdirdoğruuları deyen birtr ALİMKİ.
Allah hangi ayette hak etmeyene şiddeti meşru göstermiş bide şirk yapıyo önüne gelen hoca okursa böyle olur
Kuranda yazanı söyledim deyip ceza almayacak. Hatta belki de kovuşturmaya gerek yok denecek. Tamamen milletin gazını almak için yapılmış bir iş. Ama mahkeme olur da beraat ederse ilginç bir durum ortaya çıkacak; başsavcılık kuranda var olduğu mahkemece tescillenmiş bir olguya suç duyurusu yapmış olacak. Bu hükümet o savcıyı nereye sürer bilmem artık.
seni adam yerine koyanlarda kabahat
Böyle soysuzların toplumu peşinden sürükleyebilmelerini sadece eğitimsizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. malesef ki bu kitle çığ gibi büyüyor. Zaten hükümetin de uyguladığı politika bu yönde, kendi dönemlerinde 7 adet Meb bakanı değişikliğide bunun en basit kanıtı
eyyyyyy savcılar illaki cumhurbaşkanının tepki göstermesi mi lazım sizin aklınız fikriniz beyniniz yokmu neyi beklediniz soruşturma açmak için
NİSA-34:Diyanet İşleri: Erkekler,kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar.Çünkü Allah,insanların kimini kiminden üstün kılmıştır.Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta(ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar,itaatkârdırlar.Allah’ın(kendilerini)koruması sayesinde onlar da “gayb”ı korurlar.(Evlilik yükümlülüklerini reddederek)başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın.(Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız)onları(hafifçe) dövün.Eğer itaat ederlerse,artık onların aleyhine başka bir yol aramayın.Şüphesiz Allah,çok yücedir,çok büyüktür
@ibrahim_karasahin_1991 Hafifçe dövün değil kardeşim.Onu mealciler tefsirciler ekliyor millet korkmasın diye.Arapça çevirisi direkt dövün.Kafa göz dalabiliriz kadınlara .Allah-ın emri.
nurettin yıldız ın muhatabı ne siyasiler nede savcılar olmalıdır hoca inandığı bildiği konular hakkında ahkam kesiyor ona verilecek cevabı olanlar çıksın ve cevabını versinler diyanet ne güne duruyor
BU VE BUNUN GİBİLERİ TOPLAYIP İÇERİ ATMALI.ÜLKENİN BAŞKA SORUNU YOKMUŞ GİBİ KENDİLERİ BİR MAL SANIYORLAR.BEYİNLERİ BELDEN AŞAĞIDA BİR YERDE OLMALI Kİ HEP KADIN ,SEKS GİBİ ŞEYLERLE UĞRAŞIYORLAR.ÖNÜNE GELEN FETVA VERİRSE OLACAĞI BU.
@cengizergin007 MAL SANA BENZER
her vakfın kurumun başına böyle sakallı moruklar koymuşlar ne hizmet var ne gelişmişlik ancak her kurumda vaaz dinliyorsun çıkıyorsun biride hadi çalışalım işimizi yapalım demiyor
Gel de sinirlenme, gelde yargıya mesafeli bakma. Bu meczup yıllardır saçmalıyor. Yıllardır kusuyor. Neden görmezden geliyordunuzda şimdi sormaya kalkıyorsunuz? Neden? BÜYÜKBAŞ eleştirdi diye . Eeee o halde yagı bağımlı, yargı taraflı, yargı talimat alıyor denilince neden gocunuyorsunuz. Haa gocunmuyorsunuz, bu durumu sindiriyorsunuz, hatta zevk alıyorsunuz. SÖZÜM ONA HUKUK ADAMLARI... Bu coğrafyada Demokrasi ve insanlık bu gibi sebepler yüzünden gelişmiyor galiba gelişmeyecek de.
@33ak35, bak kardeşim, bu adama saçmalıyor diyebilmen için islamı bu adamdan iyi biliyor olman lazım, şimda nisa suresinin 34. ayetini aç oku, farklı mealler olsada, gerekli şartlar oluştuğunda kadına vurulabileceği açıkça yazıor, buna saçma demek Ayete, Kurana, Allahın Kelamına saçma demektir, bunun üstüne hakimi savcıyı beşeri aklı koymak ta tek kelimeyle ŞİRK tir. tabi müslümansan
Seviyorum bu islam dinini ben ya
İşte ülkemizde yapilan yanlislardan birisi. Bu ve bunun gibi insanlik düsmani kisilerin yargilanmasi için illede cumhurbaskaninin yön vermesi gerekmiyor. Bu geri kafalı insanlarin bir an önce çağdaşlık agacindan silkelenip dusurulmesi lazim lakin agacın köküne zarar veriyorlar.
Nisa 34 ayetinde evliliğin selameti için geçici bir ayrılmadan söz ediliyor. Kuran ayetlerinden uzak olunca, uyduruk hadisleri ''din'' diye satıyorsunuz. Allah sizin gibi din adamlarını kahretsin. Dinin tek kaynağı Kuran'dır. Hadis putunu yıkmadıkça toplumdaki bozuk din algısı ve İslam dünyasının guruplara ayrılmış bölük pörçük yapısı devam edecek. Tayyip Erdoğan'ın yapması gereken ''işlem başlatın'' diyerek talimat vermek değil, olayı kökünden halletmektir. Din derslerinde sadece Kuran merkezli bir eğitim anlayışı olmalı. Artık yeter. Asırlar boyunca kandırıldık. Daha fazla kanacak değiliz.
Kendileri ile AYNI DÜŞÜNMEYEN Belediyelere + Derneklere + Vakıflara KAYYUM atayanlar Buraya da KANYUM Atayacaklar mı! ! ! MAHKEMELERE Neden Gereğini YAPMIYORSUNUZ diye Çıkışanlar ! ! Aynısını Bu ve Bunun gibiler için de SÖYLEYECEKLER mi ! ! Yoksa KIZIYORMUŞ gibi mi YAPACAKLAR ! ! Saygılarımla.
ALLAH ÖYLE DEMEZ Kİ ONU İNSAN DEDİ . ALLAH YARATTIĞI İÇİN ÖYLE DER Mİ ? BU MİLLETİ KANDIRAMAZSINIZ. ÇAĞ DIŞI İŞLER YAZIKLAR OLSUN . BU İNSANLAR BU MİLLETTEN NASIL BESLENİR YAAAAAA
Bu ülkenin Diyanet'i olduğu ve her önüne gelenin yalan yanlış fetva vermemesi gerektiğini hatırlatan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Cehaletten ancak bilgi sahibi olan kişiler kurtarır insanımızı. Doğru dini bilgileri ancak gerçek bilgi sahiplerinden öğrenebiliriz ki o kurum da Diyanettir.
Günaydın millet tepki göstermesi bir şey olmayacaktı
Dinin akaidlerini saptıranlar dinden çıkmış sayılmaz mı? Kendi kendine yorum yapıyor bu zavallı...
ya git işine bir kaç ay geçer sonra takipsizlik düşüğnce özgürlüğü derler . Atatürk ün ve Bu milletin annesine sövmeye bile ceza değil nerdeyse ödül verecekleri yaşadık,gördük Adalet ,adalet adalet
adam eşlerinizi dövün demiyorki millet yanlış anlıyor lafların içinden bir cümle alınıyor.tamam sonra itham ediliyor. aynı kuranda namaza yaklaşmayın ayeti var deyip .namaz kılmıyorlar ama lafın başı sonunu dinlemiyorlar cahiller.
Bundan dolayı iyi kadınlar ita'atkar olup, Allah'ın kendilerini korumasına karşılık (Allah'ın verdiği başarı ile) gizliyi korurlar (kocalarına asla ihanet etmezler). Hırçınlık, etmelerinden korktuğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarda onlara sokulmayın, onları DÖVÜN. Eğer size ita'at ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın." (Nisa suresi ayet 34 ) 4/34
tuvalette yapılması gereken işlemleri yapmasını bile beceremeyen 9 yaşındaki bir çocukla evlenilir diyen bir alim!!!!!!!!!!! ben bunun peygamberim diyen sahte iskender evrenesoğlundan bir farkı yoktur diyorummmm !!!!!!!!
@blonde3461 BEN DE SANA İYİ ARAŞTIR ÖYLE KONUŞ DİYORUM.
Önce ne söylendiğini anlayabilecek kapasiteye gelmek lazım.
hs adi yuce allah kuranı kerimde bildiriyor kadınlar sizlere emenatidir diye uyarısı var çakal
1400 yıl öncesi arap kültürünü evrenselleştirirseniz daha neler çıkar neler... Adam kaynak gösterip haklıyım hadi aksini savunun diyecek
@ferlastin kültür evrensel olamaz
Hocam Allah yar ve yardımcınız olsun. Dualarım sizinle.
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