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Son dakika! TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 08:34 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika! TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saldırı hazırlığında olan 12 silahlı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saldırı hazırlandığındaki 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun, 20 Mart'ta düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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