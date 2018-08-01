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Soruşturmada yeni aşama: Adnan Oktar'ın kedicikleri itirafçı oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 07:26 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmanın detaylarını kaleme aldı. Selvi, kedicikler arasında çözülmelerin başladığını yazdı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada iddianame hazırlanma aşamasında. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü, 'Kedicikler itirafçı oluyor' başlıklı yazısında devletin kararlılığının ardından ailelere de güven geldiğini aktardı.

Adnan Oktar mağdurlarının harekete geçtiğini söyleyen Selvi, 'İstanbul Adliyesi’ne suç duyuruları yapılıyor, aileler savcılığa müracaat ederek bilgi paylaşıyor. Ama asıl daha önemlisi, Adnan Oktar’ın kedicikleri arasında çözülmelerin başladığı söyleniyor' diye yazdı.

Selvi, kedicikler arasında itirafta bulunmak için müracaat edenlerin olduğunun söylendiğini belirterek "Kedicikler deyip geçmeyin, sistem onların üzerinden dönüyor. İddianame ortaya çıkıp pabucun pahalı olduğunu görünce şantajcı bu yapı hakkında bilgi vermeye başlayacaklar." dedi.

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