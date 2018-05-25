HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sosyal medyadaki tepkilere Hande Fırat'tan yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 14:17 | Son Güncelleme

Dün akşam CNN Türk canlı yayınına katılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, Hakan Çelik, Murat Çelik ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Program sosyal medyada günün konusu olurken Hande Fırat'tan açıklama geldi.

Gazeteci Hande Fırat dün akşam CNN Türk canlı yayınında Muharrem İnce’ye sorular yöneltti. İnce ise verdiği cevaplarla adeta gazetecileri terletti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarında gazeteci Hande Fırat'ın tavırlarına dikkat çekti. Bu durum üzerine Hande Fırat Instagram hesabından canlı yayındaki fotoğrafını paylaşarak “Merak edenlere gelsin. Botoks yok” dedi. İşte o paylaşım:

botoks

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta CNN Türk'e Hande Fırat'ın sunduğu programa telefonla bağlanmış, "Amerikalılar beni aradı, Türkiye'nin Fetullah Gülen'i usulüne uygun istemediğini söyledi" demişti. Bu konuşma sırasında İnce ve Hande Fırat arasında kısa süreli bir gerilim de yaşanmıştı. Dün akşamki programda soru soran gazeteciler arasında yer alan Hande Fırat'ın, İnce karşısında gergin olduğu dikkat çekti. Sosyal medyada, Hande Fırat’ın tavrına tepki geldi. Birçok Twitter kullanıcısı tweetlerinde gazeteci Hande Fırat’ın tavırlarına dikkat çekti.

hande

İşte o tweetlerden bazıları:

hande fırat 2

hande fırat 3

FİRAT


PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
Salda Gölü'nde 'festival kirliliği' endişesiSalda Gölü'nde 'festival kirliliği' endişesi
HDP'ye kötü haber! Mahkumiyet kararı verildiHDP'ye kötü haber! Mahkumiyet kararı verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hande Fırat muharrem ince Hakan Çelik

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

'Ezhel' ismiyle tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu tutuklandı

'Ezhel' ismiyle tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu tutuklandı

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Okuyucu Yorumları 5 yorum
botoks degil sadece yetersizlik alt edememek belden.asagiyw vurmadina izin vermemek karsindakinin hakli dugunu bilmek gerdi sanirim
Biz Erdoğan başta olmak üzere AKP nin tüm yöneticilerinin FETULLAH GÜLEN örgütünün doğal üyesim olduğunu biliyoruz.
sayın cumhurbaşkanı dışında ki bütün adaylar muhalif gazetecilerin karşısına oturuyor!!! gazetecilerde çatır çatır soruyor akşam sordukları sorularla mors oldular TAMAM da!!!! neden sayın cumhur başkanı muhalif gazetecilerin karşısına çıkmaz veya çıkamaz mesela oda halk tv veya fox tv ye çıkabilecekmi? veya neden hepsi bir masa etrafına oturupta tartışmazlar halk ona göre kararını versin herkes biliyorki sayın erdoğan çok iyi bir hatiptir. yoksa gerçeklerin yüzüne karşı söylenmesi onu rahatsız mı ediyor???
@ozgur1920 Yüzüne bir eleştiri yapsalar küfür eder hakaret eder halk gerçek yüzünü görür hiç çıkar mı halk tvye:)
sıradan bir haber spikeriydi şuna bak buda ağız büküyo
Diğer Haberler
İş yeri basan kızlar bu sefer de gazetecilere saldırdı!

İş yeri basan kızlar bu sefer de gazetecilere saldırdı!

TSK: 3'ü sözde lider kadroda 49 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: 3'ü sözde lider kadroda 49 terörist etkisiz hale getirildi

Devlet Bahçeli'ye suç duyurusu

Devlet Bahçeli'ye suç duyurusu

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Şanlıurfa'da akraba kavgası! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da akraba kavgası! Ölü ve yaralılar var

Sevgilisi bikinili fotoğrafını paylaşınca sinir krizi geçirdi

Sevgilisi bikinili fotoğrafını paylaşınca sinir krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.