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Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 16:04 | Son Güncelleme

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan saat '15.07'de suikast planlandığını iddia etti. Ramoğlu, suikast planını 12 ülkenin yaptığını ileri sürdü. Ramoğlu'nun iddiası sosyal medyanın diline düştü.

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planlandığını ileri süren ve iddasını bugünkü köşesine taşıyan Sabah yazarı Ramoğlu, "Tonlarca patlayıcı yüklü panelvan tipi bir minibüsü Reis'in geçiş güzergahına park ettiler. Arabayı Göktürk uydularımız tespit etti" dedi. Suikast girişiminin korumaların titizliği sayesinde önlendiğini kaydeden Ramoğlu, "Konuşturulmaktan korkan yabancı uyruklu ajan yüzüğündeki siyanürü içerek intihar etti" diye yazdı.

Ramoğlu'nun köşe yazısı sosyal medyada sık konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Twitter kullanıcıları Ramoğlu'nun yazısı hakkında oldukça farklı yorumlarda bulundu.

İşte Ramoğlu'nun o yazısı;

'SEÇİM SONUÇLARI YSK TARAFINDAN AÇIKLANMADAN ÖNCE PATLATACAKLARDI BOMBAYI'

"24 Haziran Pazar günü saat 15.07'de… Saatteki tarihe dikkat!
15.07- 15 Temmuz'u hatırlatıyor.
O melun kanlı geceyi.
Aynı saatte Reis'e suikast planladılar.
Seçim sonuçları YSK tarafından açıklanmadan önce patlatacaklardı bombayı.
Suikasti 12 ülke birlikte hazırlamış.
Tonlarca patlayıcı yüklü panelvan tipi bir minibüsü Reis'in geçiş güzergahına park ettiler.
Arabayı Göktürk uydularımız tespit etti.
Minibüsün lastiklerinin yere yakın oluşu da dikkat çekmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçiş yolundaki araç infilak ettirilemeden etkisiz hale getirildi.
O minibüs tespit edilemeseydi, Cumhurbaşkanımızla birlikte binlerce masum insan şimdi hayatını kaybetmiş olacaktı.
Orada bulunanlar ile Reis sessiz sedasız atlattı faciayı.
Çok şükür!
Yine Allah bizi korudu!

'KONUŞTURULMAKTAN KORKAN AJAN, SİYANÜR İÇEREK İNTİHAR ETTİ'

İşi şansa bırakmayanlar çatıya da keskin nişancı yerleştirmişti.
Harekete geçen güvenlik güçleri çatıda bir adet parçalanmış sökülüp takılabilen keskin nişancı tüfeği ile (Sniper) bir nişancıyı yakaladı.
Konuşturulmaktan korkan yabancı uyruklu ajan yüzüğündeki siyanürü içerek intihar etti.
Suikast girişimi korumaların titizliği sayesinde önlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için her yolu deneyen hainler bu kez de başarılı olamadı.
İşi planlayan ülkelerin temsilcileri içimizdeki bazı hainlere olayı bildirmişti.
Acaba o gece 'Reis kaybetti' diyenler suikastten haberli miydi?
CHP Genel Başkan yardımcısı Bülent Tezcan ısrarla seçimi Muharrem İnce'nin kazandığını söyleyip durdu.
Neden?
İnsan bile bile yalan söyler mi?
Yoksa suikasttan onunda mı haberi vardı?
Çok şükür Türkiye bu keskin virajı kazasız belasız atlattı."

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan ak parti yazar Ersin Ramoğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ooo reyize suikast palavrası.Alırım bir dal.12 ülke.:))
BİZİM GAZETECİLER HEPTEN HAYEL PRES OLMUŞ UÇUYORLAR HAHAYYYY.
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