HABER

Süper Loto sonuçları 1 Şubat: Dev devir sonrası ilk çekiliş (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 12:19 | Son Güncelleme

Süper Loto'da bir kişiye verilen en yüksek ikramiye ile rekor kırılması sonrası ilk çekiliş bu akşam gerçekleştirilecek. Öncesinde devir olmadığı için 1 Şubat Süper Loto sonuçları için yapılacak çekilişe katılımın fazla olması beklenmiyor. Bu nedenle devir olasılığı da yüksek. İşte 1 Şubat Süper Loto sonuçları ile ilgili detaylar ve çekiliş takip edip numaraları en erken şekilde öğrenebilmeniz için MPİ canlı çekiliş yayınının bağlantısı...

Süper Loto sonuçları 1 Şubat: Dev devir sonrası ilk çekiliş (MPİ canlı çekiliş)

Süper Loto sonuçları geçtiğimiz hafta büyük ilgi çekti. Dev ikramiye tek kişiye çıkınca bir rekor kırılmış oldu. Bu akşam da uzun devir serisi sonrası ilk çekiliş yapılacak. Bu çekiliş öncesinde devir olmadığı için büyük ikramiye tutarının 1.7 milyon TL civarında olması ve bunun da devretmesi bekleniyor. Yani bu akşam katılım devirli çekilişlere göre daha az olacağı için büyük ihtimalle 6 bilen çıkmayacak.

Bugün yani 1 Şubat Perşembe günü 537. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 1 Şubat çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

1 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 536. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

536. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 536'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 12, 15, 17, 20 ve 40 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 42 milyon 532 bin 640 lira 20 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Erzincan'dan yatırdığı belirtildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 322 kişi 8 bin 191 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 19 bin 555 kişi 144 lira 95'er kuruş, 3 bilen 368 bin 898 kişi 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

42 MİLYON TL'NİN SAHİBİ PARASINI ALDI

Milli Piyango İdaresi yaptığı duyuruda rekor ikramiye talihlisinin biletini aldığını açıkladı ve kuponu da görmek isteyenler için yayımladı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süper loto süper loto sonuçları süper loto sonuçları 1 şubat

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Nusret'e ABD'de büyük şok! Soruşturma açıldı

Nusret'e ABD'de büyük şok! Soruşturma açıldı

Cinsel içerikli görüntülerde yüzleri değiştiriyorlar!

Cinsel içerikli görüntülerde yüzleri değiştiriyorlar!

İlginizi Çekebilir

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Terör örgütüne şok üstüne şok! Kobani'deki anonslar Türkiye'den duyuluyor

Terör örgütüne şok üstüne şok! Kobani'deki anonslar Türkiye'den duyuluyor

Askere gidecekken cezaevine girdi!

Askere gidecekken cezaevine girdi!

Öğretmenlere maaş düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Öğretmenlere maaş düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Furkan Vakfı önünde polis 24 saat nöbet tutuyor

Furkan Vakfı önünde polis 24 saat nöbet tutuyor

Kilis'te hareketlilik! Sınırda böyle yakalandılar

Kilis'te hareketlilik! Sınırda böyle yakalandılar

Gaming İstanbul 2018 Fuarı açıldı

Gaming İstanbul 2018 Fuarı açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.