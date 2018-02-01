Süper Loto sonuçları 1 Şubat: Dev devir sonrası ilk çekiliş (MPİ canlı çekiliş)

Süper Loto sonuçları geçtiğimiz hafta büyük ilgi çekti. Dev ikramiye tek kişiye çıkınca bir rekor kırılmış oldu. Bu akşam da uzun devir serisi sonrası ilk çekiliş yapılacak. Bu çekiliş öncesinde devir olmadığı için büyük ikramiye tutarının 1.7 milyon TL civarında olması ve bunun da devretmesi bekleniyor. Yani bu akşam katılım devirli çekilişlere göre daha az olacağı için büyük ihtimalle 6 bilen çıkmayacak.
Bugün yani 1 Şubat Perşembe günü 537. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
Süper Loto 1 Şubat çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 536. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
536. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 536'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 12, 15, 17, 20 ve 40 olarak belirlendi.
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 42 milyon 532 bin 640 lira 20 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Erzincan'dan yatırdığı belirtildi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 322 kişi 8 bin 191 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 19 bin 555 kişi 144 lira 95'er kuruş, 3 bilen 368 bin 898 kişi 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
42 MİLYON TL'NİN SAHİBİ PARASINI ALDI
Milli Piyango İdaresi yaptığı duyuruda rekor ikramiye talihlisinin biletini aldığını açıkladı ve kuponu da görmek isteyenler için yayımladı.
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