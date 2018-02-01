Süper Loto sonuçları 1 Şubat: Dev devir sonrası ilk çekiliş (MPİ canlı çekiliş)

Süper Loto sonuçları geçtiğimiz hafta büyük ilgi çekti. Dev ikramiye tek kişiye çıkınca bir rekor kırılmış oldu. Bu akşam da uzun devir serisi sonrası ilk çekiliş yapılacak. Bu çekiliş öncesinde devir olmadığı için büyük ikramiye tutarının 1.7 milyon TL civarında olması ve bunun da devretmesi bekleniyor. Yani bu akşam katılım devirli çekilişlere göre daha az olacağı için büyük ihtimalle 6 bilen çıkmayacak.

Bugün yani 1 Şubat Perşembe günü 537. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 1 Şubat çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

1 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 536. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.