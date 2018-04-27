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Süper Loto sonuçları 26 Nisan: Devirde 2. perde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 10:00 | Son Güncelleme

Haftanın Süper Loto sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz haftaki devir sonrası 26 Nisan Süper Loto çekilişinde de kimse 6 bilemeyince yeni bir devir serisi başlamış oldu. Şimdi bu devir serisi kısa mı uzun mu olacak merak ediliyor. İşte 549. hafta Süper Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Süper Loto sonuçları 26 Nisan: Devirde 2. perde!

MPİ'nin en popüler ve en çok kazandıran şan s oyunu Süper Loto'da yeni bir devir serisine adım atıldı. 26 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı ve bu hafta da kimse 6 bilemedi. Böylece devir havuzunda 3.5 milyon TL'ye yakın ikramiye birikti. İşte haftanın Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

549. haftanın numaraları: 8, 18, 19, 30, 33, 45

26 NİSAN SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI
6 bilen kişi sayısı : 2. devir Devir miktarı: 3.499.067,56TL
5 bilen kişi sayısı : 48 Kişi başına düşen ikramiye: 11.782,05TL
4 bilen kişi sayısı : 3.383 Kişi başına düşen ikramiye: 179,55TL
3 bilen kişi sayısı : 71.320 Kişi başına düşen ikramiye: 14,70TL


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