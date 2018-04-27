Süper Loto sonuçları 26 Nisan: Devirde 2. perde!

MPİ'nin en popüler ve en çok kazandıran şan s oyunu Süper Loto'da yeni bir devir serisine adım atıldı. 26 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı ve bu hafta da kimse 6 bilemedi. Böylece devir havuzunda 3.5 milyon TL'ye yakın ikramiye birikti. İşte haftanın Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...
549. haftanın numaraları: 8, 18, 19, 30, 33, 45
|6 bilen kişi sayısı :
|2. devir
|Devir miktarı:
|3.499.067,56TL
|5 bilen kişi sayısı :
|48
|Kişi başına düşen ikramiye:
|11.782,05TL
|4 bilen kişi sayısı :
|3.383
|Kişi başına düşen ikramiye:
|179,55TL
|3 bilen kişi sayısı :
|71.320
|Kişi başına düşen ikramiye:
|14,70TL
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