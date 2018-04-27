Süper Loto sonuçları 26 Nisan: Devirde 2. perde!

MPİ'nin en popüler ve en çok kazandıran şan s oyunu Süper Loto'da yeni bir devir serisine adım atıldı. 26 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı ve bu hafta da kimse 6 bilemedi. Böylece devir havuzunda 3.5 milyon TL'ye yakın ikramiye birikti. İşte haftanın Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

549. haftanın numaraları: 8, 18, 19, 30, 33, 45

26 NİSAN SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

6 bilen kişi sayısı : 2. devir Devir miktarı: 3.499.067,56TL 5 bilen kişi sayısı : 48 Kişi başına düşen ikramiye: 11.782,05TL 4 bilen kişi sayısı : 3.383 Kişi başına düşen ikramiye: 179,55TL 3 bilen kişi sayısı : 71.320 Kişi başına düşen ikramiye: 14,70TL



