Suudi Arabistan Kralı Selman, Sisi ile telefonda görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selam ile Sisi görüşmesinde, iki ülkenin tüm alanlardaki iyi ilişkilerini güçlendirme yollarının yanı sıra ortak öneme haiz bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kral Selam, ülkesinin Mısır'ın güvenlik ve istikrarını önemsediğini ve terörle mücadele konusundaki kararlı çabalarını desteklediğini kaydetti.