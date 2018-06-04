Suudi Arabistan'da kadınlar ehliyetlerini almaya başladı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da kadınlar sürücü ehliyeti almaya başladı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, kadınların 24 Haziran tarihinden itibaren araba kullanmaya başlayacağı ülkede ilk ehliyetler teslim edilmeye başlandı.
Trafik Genel Müdürlüğünün kadınların daha önce yurt dışından aldıkları onaylanmış uluslararası sürücü belgelerini, Suudi Arabistan ehliyeti ile değiştirmeye başladığı belirtildi.
Suudi Arabistan Ehliyet Portalı aracılığıyla sunulan belgelerin değerlendirilmesinin ve ehliyetlerini değiştirmek isteyenlerin direksiyon sınavına tabi tutulmasının ardından kadınlardan ilk gruba ehliyetlerinin teslim edildiği kaydedildi.
Suudi Arabistan, 26 Eylül'de yayımladığı kararname ile kadınların da ehliyet alarak araç sürme imkanına sahip olacağını duyurmuştu.
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