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Tacizci öğretmen olayında skandal detaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 09:27 | Son Güncelleme

Bağcılar’da ilkokul 4. sınıf öğrencisi B.N.K.'ya, 3 yıl önce cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni Serkan K.’nın yargılandığı davada öğrenciler ve veliler tanık olarak dinlendi. Tanık olarak dinlenen üç öğrenci, öğretmenin uygunsuz bir hareketine şahit olmadıklarını söyledi. Bir veli ise mağdurun geçtiğimiz duruşma sonrasında "Yalancılıkla içeri aldırdım" dediğini iddia etti.

Tacizci öğretmen olayında skandal detaylar

Bağcılar'da görev yaptığı okulda 12 yaşındaki öğrencisini istismar ettiği iddia edilen tutuklu sanık öğretmen Serkan K. hakkında “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan 15 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Serkan K. avukatı ile birlikte katılırken müşteki Hatice K. avukatıyla salonda hazır bulundu. Öğrenci ve veliler tanık olarak dinlendi.

"BAŞINIZI SAKIN KALDIRMAYIN YOKSA CEZALANDIRIRIM"

Şuanda 8.sınıfa geçtiğini ve birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar sanığın öğrencisi olduğunu söyleyen Y.M.Ö., ”Mağdur sınıf arkadaşımdı. Öğretmenimiz beni çok severdi ben de onu çok severdim. Öğretmenimizi herhangi bir öğrenciye veya mağdura cinsel taciz sayılabilecek bir harekette bulunduğunu görmedim. Sınıfta oturduğum yerde öğretmen masasını rahatlıkla görebiliyordum. Sınıfta kitap okuma saatlerimizde öğretmenimizin, ’Başınızı sakın kaldırmayın yoksa cezalandırırım’ dediğine şahit olmadım” dedi.

Tanık olarak dinlenen öğrencilerden M.K. ise, “Öğretmenimizin mağdura veya sınıftaki başka öğrencilere normal olmayan bir harekette bulunduğunu görmedim. Bazen öğretmenimiz notları okurken bizleri yardım etmek için yanına çağırırdı. Sınıfta hem kız öğrenciler hem erkek öğrenciler yardım ederdi” dedi

"BACAKLARINA DOKUNDUĞUNU SÖYLEDİ"

Tanık Ş.B.’ de “ Ben mağduru 5. sınıftayken tanıdım aynı okuldaydık ama farklı sınıflardaydık. Bir gün mağduru duvar kenarına oturmuş ağlarken gördüm. Yanına gidip ne olduğunu sorduğumda bana ilkokuldayken öğretmenlerinin kendisini masanın kenarına çağırdığını ve bacaklarına dokunduğunu söyledi. Ben de bu durumu annesine anlatmasını söyledim. Bu olay zaman zaman aklına geliyormuş ve psikolojisi bozuluyormuş. 6.sınıfta mağdur ile aynı sınıfta okumaya başladık bu durumu başka bir arkadaşıma da anlatmıştı psikolojisinin bozulduğunu söyleyince rehber öğretmenimize durumu söyledik. Benim görgüye dayalı başka bir bilgim yoktur” diye konuştu.

"OH HALANCILIKLA İÇERİ ALDIRDIM"

Duruşmada tanık olarak dinlenen veli S.C., “Oğlum son iki yıldır sanığın öğrencisiydi. Olay tarihinde o sınıfta okuyan çocuğum yoktu. Mağduru tanımıyorum. Ben bu olay nedeniyle sanığın duruşması yapıldığında destek olmak için mahkemeye gelmiştim. Duruşmadan çıktıktan sonra rahatsızlığım nedeniyle arkadan yürüyordum. Mağduru duruşmada görmüştüm. Mağdurun yanında birkaç kişi olduğu halde önden yürüyordu beni fark etmedi. Yüksek sesle,’Oh yalancılıkla içeri aldırdım’ gibi bir şey söylediğini duyunca ben kızdım. Mağdur üzerime yürüdü hakaretler ederek o sırada yanımda başka velilerde vardı” ifadelerini kullandı.

Tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.

İHA

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