HABER

Tarihçi ve yazar Mehmet Niyazi Özdemir hayatını kaybetti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 13:18 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden yazar ve felsefeci Mehmet Niyazi Özdemir, 76 yaşında hayatını kaybetti. 1967'den beri tarih alanında yaptığı önemli çalışmalarla tanınan Özdemir, edebiyat dünyasına birçok eser kazandırdı.

Tarihçi ve yazar Mehmet Niyazi Özdemir hayatını kaybetti!

Mehmet Niyazi Özdemir, Acıbadem Koşuyolu Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Özdemir'in cenazesinin yarın öğle vakti Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nden kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

mehmet1

MEHMET NİYAZİ ÖZDEMİR KİMDİR?

Adapazarı'nda 8 Nisan 1942'de doğan Özdemir. 1953'te Akyazı İlkokulu, 1957'de Haydarpaşa Lisesi, 1964'te ise İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Özdemir aynı zamanda Felsefe bölümünden de diploma aldı.

İlk makalesi 1967'de Milli Hareket dergisinde yayınlanan yazar, Türkiye, Babıalide Sabah, Gündüz, Muhalif ve Tercüman gazetelerinde yazdı.

mehmet2

"Ölüm Daha Güzeldi" romanıyla 1982'de Türkiye Milli Kültür Vakfının "Yılın Romanı Ödülü"nü, 1999'da ise "Çanakkale Mahşeri" eseriyle "Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü"nü kazandı.


Tamam mı, devam mı? Bülent Arınç tarafını açıkladıTamam mı, devam mı? Bülent Arınç tarafını açıkladı
SGK açıkladı! Milyonlarca hastaya müjdeSGK açıkladı! Milyonlarca hastaya müjde
'Tamam' çıkışı Erdoğan'a mı yaradı? 'Tamam' çıkışı Erdoğan'a mı yaradı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mehmet niyazi özdemir tarih

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İNNA LİLLAHİ İNNA İLEYHİ RACİUN
Diğer Haberler
Çorum'da mezarlıktaki 'gizemli kız' bulundu mu? Yeni gelişme

Çorum'da mezarlıktaki 'gizemli kız' bulundu mu? Yeni gelişme

'Tamam'dan sonra şimdi de 'sıkıldık!'

'Tamam'dan sonra şimdi de 'sıkıldık!'

Son dakika! İstanbul'da bir ilkokula bomba ihbarı yapıldı

Son dakika! İstanbul'da bir ilkokula bomba ihbarı yapıldı

FETÖ'cülerin son oyunu! 'İşkence yapıyorlar'

FETÖ'cülerin son oyunu! 'İşkence yapıyorlar'

Tekirdağ'da sağanak yağışın ardından çıkan hortum büyük hasara yol açtı

Tekirdağ'da sağanak yağışın ardından çıkan hortum büyük hasara yol açtı

Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!

Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.