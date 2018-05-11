Mehmet Niyazi Özdemir, Acıbadem Koşuyolu Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Özdemir'in cenazesinin yarın öğle vakti Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nden kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
MEHMET NİYAZİ ÖZDEMİR KİMDİR?
Adapazarı'nda 8 Nisan 1942'de doğan Özdemir. 1953'te Akyazı İlkokulu, 1957'de Haydarpaşa Lisesi, 1964'te ise İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Özdemir aynı zamanda Felsefe bölümünden de diploma aldı.
İlk makalesi 1967'de Milli Hareket dergisinde yayınlanan yazar, Türkiye, Babıalide Sabah, Gündüz, Muhalif ve Tercüman gazetelerinde yazdı.
"Ölüm Daha Güzeldi" romanıyla 1982'de Türkiye Milli Kültür Vakfının "Yılın Romanı Ödülü"nü, 1999'da ise "Çanakkale Mahşeri" eseriyle "Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü"nü kazandı.
İran'dan krizi tırmandıracak açıklama: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek
Tarihçi ve yazar Mehmet Niyazi Özdemir hayatını kaybetti!
Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!
Kocasını başka kadınla bastı!! Aldatılan eş intikamını böyle aldı
Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
Davete iç çamaşırsız katıldı, kimse gözünü alamadı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Okuyucu Yorumları 1 yorum