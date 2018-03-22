HABER

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Grubu'na satılmasının ardından Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan bir mesaj yayınladı.

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

İşte Aydın Doğan mesajı:

Bundan 59 yıl önce, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden yüksek öğrenim için İstanbul'a geldim. 23 yaşındayken tek başına iş hayatına atıldım ve Şişli Vergi Dairesi'ne kaydımı yaptırdım. Doğan Grubu'nun temelleri bu şekilde atılmış oldu. Doğan Grubu bugün, çeşitli sektörlerde başarıyla faaliyet gösteren önemli bir ekonomik değer haline geldi.
1979 yılında medya sektörüne yazılı basın ile girdim. Seneler içerisinde medya sektörünün her alanında önemli atılımlar yaptık. Dijital yayıncılıkta da öncü olmayı başardık. Türk medya tarihinde ilk defa yabancı medya kuruluşlarıyla ortaklıklar kurarak ülkemize yabancı sermaye getirdik ve teknoloji transferi sağladık. Ülkemiz pek çok yenilikle tanıştı. 40 yılı bulan yayıncılığım sürecinde Türkiye sınırları içinde büyümekle kalmayıp, Avrupa'nın en saygın ve önemli medya kuruluşlarından biri olmayı başardık.

Yayıncı olarak, gazeteciliğin evrensel kurallarına bağlı kalarak bağımsız ve objektif haberciliğe büyük önem verdim. Devletimizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu korumaya özen gösterdim. Benim ve ailem için Türkiye sevdası en büyük tutku oldu.

Çok değişken ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla ve sürekli yenilenen medya sektöründe, ülkemizde tek kuşak olarak 40 yıl yayıncılık yapan başka kimse bulunmuyor. Dünyada da örnekleri çok az.
Artık 80 yaşını geride bırakmış bulunuyorum. Geldiğim bu aşamada, kendi isteğimle, yayıncılık mesleğime nokta koymaya karar verdim.

Bu karar doğrultusunda, daha önce Milliyet gazetesini Grubumuzdan satın alan ve dolayısıyla medya tecrübesi olan 60 yıllık arkadaşımız Demirören Ailesi ile satış görüşmelerine başladık. 22 Mart Perşembe sabahı ön protokolü imzaladık. Bu mutabakatın herkes için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Protokolün yürürlüğe girmesi ve nihai satışın gerçekleşmesi için gereken işlemlere başlanmış bulunulmaktadır.

Bu geçiş döneminde bizler işlerimizin başında olacağız. Medyadaki tüm çalışma arkadaşlarımın da her zaman olduğu gibi aynı özveriyle kurumlarına sahip çıkacaklarına olan inancım tamdır.

Doğan Grubu'nun medya sektöründe yıllarca emek vermiş, iyi ve zor zamanlarımızda hep bizimle beraber olmuş tüm çalışma arkadaşlarıma ve gazeteci dostlarıma içten teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum.
Asıl büyük teşekkürü yıllarca her gün yayınlarımızı büyük bir sadakat ve bağlılıkla takip eden gazete okurlarımıza, televizyon izleyicilerimize, dijital medya takipçilerimize yapmak istiyorum. Bugüne kadar bizi yaşatan onların bu bağlılığı ve desteği olmuştur. Bu vesile ile şükranlarımı sunarken, kendilerine bir kez daha teşekkür etmeyi yerine getirilmesi gereken bir borç addediyorum.

Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum.

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddiaKanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia
Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü! KAP açıklaması geldiHürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü! KAP açıklaması geldi
FT: Türk basını baronu satmayı kabul etti!FT: Türk basını baronu satmayı kabul etti!
Doğan Medya Grubu KAP'a resmi açıklamayı yaptıDoğan Medya Grubu KAP'a resmi açıklamayı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Doğan Doğan Medya demirören hürriyet kanald

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu

Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Okuyucu Yorumları 1 yorum
80 yaşına kadar yaşadın en fazla 10-15 sene daha yaşarsın sonrası karanlık sıcak olacak senin için gladyonun uşağı
Diğer Haberler
İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yanıyor!

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yanıyor!

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

TSK açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Marmaray Üsküdar istasyonu boşaltıldı!

Marmaray Üsküdar istasyonu boşaltıldı!

Bunun adı vahşet! Öldürdükten sonra yakıp, telefonla kaydetmişler

Bunun adı vahşet! Öldürdükten sonra yakıp, telefonla kaydetmişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.