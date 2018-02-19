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Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 15:21 | Son Güncelleme

İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet ile Nurcu Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah arasında 'Muaviye' kavgası çıktı. Cübbeli Ahmet "Muaviye'ye FETÖ'cü diyemezsin" derken Fatih Nurullah, Cübbeli Ahmet'e yanıt olarak "Kimsin ulan sen!" dedi.

Tarikatlar arasındaki rant kavgası İsmailağa Cemaati üyesi Cübbeli Ahmet'in, Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah'ı hedef alan konuşmasıyla iyice kızıştı.

CÜBBELİ AHMET: BÖYLE TARİKAT MI OLUR?

Cübbeli Ahmet, kendisine Arapların söz konusu ismi sorduğunu, kendisinin ise "bırakın şunu" diye yanıt verdiğini söyledi. Cezaevindeyken "ağa paşa takımı"nın Aziz Yıldırım'ı, garip takımının ise kendisini ziyarete geldiğini söyleyen Cübbeli, kendisini ziyarete gelen Fatih Nurullah'a çıkmadığını söyledi. Fatih Nurullah Efendi'nin Muaviye'yi FETÖ'ye, Şam'ı Pensilvanya'ya benzetmesine kızan Cübbeli "böyle şeyhlik mi olur, böyle tarikat mı olur, böyle tasavvuf mu olur, şeriatsız dinsiz tarikat mı olur" dedi. "Millet bunlara mürit oluyor" diye kızan Cübbeli, "millet kapılmasın" ifadelerini kullandı.

FATİH NURULLAH: KİMSİN ULAN SEN!

Cübbeli'nin sözlerine ise Fatih Nurullah Efendi son sohbetinde isim vermeden yanıt verdi.

Kendilerinin Ehli Beyti, Hazreti Hüseyinleri gücendirmemek için Muaviye'yi övmediklerini söyleyen Fatih Nurullah Efendi, "Kimsiniz ulan siz, hangi dinin sahibisiniz, nasıl bir meşrebiniz var, nasıl bir itikadınız var sizin yazıklar olsun" dedi. İsim vermeden İsmailağa'ya ve Cübbeli'ye "terbiyesizler", "hayasızlar", "müptezel alimler" sözleriyle yüklenen Fatih Nurullah Efendi, İsmailağa'nın peygambere muhalif olduğunu iddia etti. "Muaviye bunların Mustafa Kemal'i” diyen Nurullah Efendi, İsmailağa'nın Muaviye savunusunu "Atatürk'ü koruma kanunu"na benzetti. "Benim işim ahireti kazanmak, benim işim para kazanmak, cukkalamak, sağı solu yontmak değil" diyerek Cübbeli'ye göndermede bulunan Fatih Nurullah Efendi, "20 senedir konuşuyor, nereden konuşuyor, kim konuşturuyor" ifadelerini kullandı. "Saltanat dönemi geçti" diyen Uşşaki Tarikatı Lideri "burası laik Türkiye Cumhuriyeti, burada dini hüviyetle baskı altına alacağınız, 'böyle dedi' diye süreceğiniz Hamza Nigari yok" dedi.

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Cübbeli Ahmet nurcu Fatih Nurullah FETÖ muaviye

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Rahmetli Atatürk bu serserileri ve zihniyetini çok iyi teşhis etmiş, bu uğurda bedel ödemiş ,kanunlarla gerekeni yapmış ,anlamlı sözlerde söylemiş fakat bu millet anlayamamış.Bu milletin huyudur kazığı yemeden hatadan dönmez.Fetö İtinde durum biraz anlaşıldı sanırım, şimdi görüldüğü üzere cüppeli cüppesiz türlü donlarda başka serseriler milleti düdülküyor.
İsmailağa 50-60 yıldır ehli sünnetin kalesidir.Yeni çıkan şeyhlerin kime hizmet ettiği belli değil.Her sakallıyı hoca sanmayın.Daeş lideri Bağdadi de sakalı ama müslümanları katletmek için abd-israilin görevlendirdiği ajandır.
cübbeli haklı hz Muaviye'ye laf söyleyenden bırakın şeyh olmayı, Müslüman bile olmaz.
@fatih8281 peygamberin değerli kutsal torunlarını şehit eden soysuz muaviye mi müslüman saltanatı getiren muaviye yezid in babası ,kılıç dönmesiyle müslüman olan ebu sufyanın oğlu:((yazıklar olsun sana cübbeli kanı 5 kuruş etmez malk mülk düşmanı sefiller.arka planda karı kı ticareti yapsınlar yolun düşerse fatih e uğrada 15 lik kızları nasıl nikahladıklarını gör her birinin kaç tane oda görünenler.
yıl olmuş 2018 hala 1500 yıllık olayı tartışıyorlar. Muaviyeye hazret diyen akıllılar var ülkemizde . kendisi yezidin babası, annesi Hint Bin Utbe Hamzanın katili, Babasıda Hz muhammedin baş düşmanı Ebu süfyan. kılıçtan dönme . ölümden korktukları için müslüman olan adamları tutuyorlar . cübbelide bu kişiyi destekliyor. yazıklar olsun. eğer senin dinin zalime hazret diyip onu yüceltmekse ben o dinden değilim arkadaş
Muaviye ehli beyti katleden komutana beddua etmiştir yazar kitaplar..buradan anladığım; Peygamberimizin gülünü soldurmak talimatı vermemiş. Ama ehli beyti durdurun demesi bu sunuca vardı maalesef.Ben ALLAH TEALA'ya bıraktım o hatası olanın cezasını elbette verecektir.
en iyi cemaat cami cemaatidir. gidebiliyor musun? ne mutlu sana... gidemiyor musun? Rabb'im inşallah 5 vakit kılmayı nasip eder... kaynağın Kur'an-ı Kerim olsun. Yol Göstericin Hz Muhammed... gerisi hikaye... tarikat, cemaat, tekke, hocaefendi.... Bunlar Allah ile Kul Arasındaki Komisiyonculardır. zerre kadar beyni olan insan bunlardan uzak durur. Allah'ın kelamını kendi dilinde oku, anla sana yeter...... gerisini boşver.
@fdt55 Sayın Yorumcu ; Satırlarınız İçin Sizi Canı Gönülden Tebrik Ediyorum,İyi ki Varsınız....
millet marsa araba gonderiyo. Allah akil fikir versin.
Bunlar üretemeyen bi sanatı olmayan cahil insanlar.Başka şey yapamadıkları için bu yolda ilerleyip insanlara umut satıyolar kimse cennete garanti veremez zaman değişir varoluş insanları herşeyi kullanır.Hayattayken alacağını almaya bak öldükten sonra ne olacağı en düşük 1 ölçü bile belli değil.
İslam alimleri Hz.Ali ile Hz.Muaviye arasındaki iktidar mücadelesini fazla deşmek istemezler çünkü her ikiside peygamberimizin övgüsüne mazhar sahabelerdir.Geçmişi kurcalamak müslümanlar arasında şekilde görüldüğü gibi kavga çıkarır,kimseye faydası yoktur.Müslümanlar bölünüp parçalanmak yerine birlik olmalıdır.
Biri Vahiy katibi mertebesindeki Hz Muaviye, bir diğeri Hz Ali....bu ikisi arasındaki haklı haksız kararını verebilecek kişiler biz değiliz bu konu bizi çoook aşar bu yüzden siz siz olun bu derin sulara girmeyin...ikisininde haklı haklı yönlerini ancak onların da üst mertebesindekiler tartabilir...biz hangi mevki,hangi makam, hangi yetkinlikteyiz ki, bu haksız, şu haklı diyebilelim..
Bu tarikatların alayını kapatacaksın hergün ot gibi çoğalıyorlar.
hepsini kapatın camilerde devlet tarafından ne verilecekse verilsin .
atatürk bu malları görmüş ne demiş türkiye şeyhler şıhlar dervişler ülkesi olamaz demiş o zaman bile anlamış bunların ne kadar mal sıfatsız çakma tipler olduğunu
İllede Kuran illede Kuran.Allah'ım sen bizleri tarikattan cemaattan bu münafıklardan koru da insan olduğumuzu bilerek sana ibadet edelim.Amin.
bu cübbeli denilen zatın peşine giden lerde akıl yokmu yahu hiç
TC BOYLE TAHRIKATLARIN ELLINE KALDI ISE VAY HALIMIZE BIZE BU ULKEYI KAZANDIRANLARIN HEPSININ KEMIKLERI SIZLIYOR ONLAR BOYLE SOYSUZLAR ICINMI KURTARDILAR BU TOPRAKLARI TABI HAYIR BU HAINLERE KARSI SONUNA KADAR DIRENECEGIZ BU ULKE MUZ CUMUHURITETI DEGIL 3 /5 ITE BIRAKILACAK TOPRAKLAR DEGILDIR
Bunlar kim lan
@hakan3501 Sayın Yorumcu;BUNLAR Yeni Türkiye'nin YENİ YÜZLERİ.!!!
İŞTE YENİ TÜRKİYENİN ŞAKRABANLARI
dinle uğraşanların hiç bir şekilde ticaret ,yardım gibi konularda faaliyet göstermemesi lazım
yiyin birbirinizi işe yaramaz deyyuslar
muaviyeye hz.diyenler bırakın müslümanlığı insan bile olamaz.
Allah resülünün kötü demediği bir kişiye tu kaka demek günümüz insanına düşmez. Hz. Muaviye ile ilgili atıp, tutan kişiler bir araştırsınlar o kişi kaç yaşında iken Yezid in babası olmuş. Bu olayda bizim aklımızın algı sorunu yaşayacağı sırlar vardır. Tarihe nam salmış hiç bir Allah dostunun Hz. Peygamber efendimizin sahabesi hakkında olumsuz laf ettiği görülmemiştir. Allah a dost olamamış kişinin mürşidlik iddiasında bulunması şeytanidir.
Bunlarin hepsi munafik.feto amerikaya seytan diyirdu fetvalarinda simdi seytanun evinde yasiyor kendisi.bunlar amerikaya inglktereye seytan diyor ama bindikleri arabalara bakin markasi ne?baslarindaki sarigin bezine bakin? Giydikleri kaftanlarin kumasina?sizi gidi HIRSIZLAR SIZI...bunlar din hirsizi...ama bunlara tapinan asalaklar buyuk asalak...saniyorlarki bunlar evliya...kactane KURANI KETIM varda bunlar neyi yorum yspiyorlar
Allah bizi Ehlibeytin dostuna dost düşmanına düşman olanlarından eylesin
BU TÜR RANTİYE GURUPLARI SADECE ALLAH IN DİNİNE GERÇEK KURAN VE HADİS İSLAMINA ZARAR VEREN ZARARLI BAKTERİLERDİR TEK SEVİNDİĞİM HUSUS CEHENNEM BU TÜR ZARARLI BAKTERİLERLE VE HER MAKAMDA OLUP DİN İMAN ALLAH KİTAP SÜNNET TASAVVUF DİYEREK BEYTÜLMALİ TIRTIKLAYANLAR İLE BERABER CEHENNEMİ DOLDURACAKLAR ÖZ MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ OLAN GARİP GURABA FAKİR FUKARA'YA YER KALMAYACAK SONRA ADALETİ KESİN VE NET OLAN YÜCE RABBİM İNŞAALLAH CENNETİNE BUYUR EDECEK BİZDE TEŞEKKÜR EDEREK ORAYA YERLEŞECEZ İNŞAALLAH
Ahmet hocaya rusvet yemenin namussuzluk oldugu gorusune katiliyormusun dedim cevap vermedi. Lutfullah hoca, sen rusvet yemenin namussuzluk oldugu gorusune katiliyormusunuz?
ben daha cübbelinin ağzından bir kere lanlı lunlu konuşma duymadım. üsluba bak. ayrıca cübbeli elimi öpen e cennet müjdelendi diye de bişey demedi. bu adam hala nasıl konuşuyor.
bu alemin kralı cübbeli ahmettir bunlar dini kitapları biraz çok okuyuklar bizler müslüman olarak birazcık bizde dini kitapları okusak bunlar bizleri kandıramazlar bilmiyoruzki üç dörk duanın haricinde bunlar bilgili biraz ağlıyorlar biraz acındırıyorlar biraz göz boyama falan filan bunlar işi malı götürüyorlar bu tarikatların hepsi dini üzere toplulukların hepsi para oyunu üçkağat yalan dolan bu dini istismar edenlerin piri FETÖDÜR bu kanı bozuklar it sürüsü kadar kalabalıklar birine kancayı taktılarmı bittin bu soysuzlara herkes inanır niye çünkü ağızlarında bin tane yalan en güzeli cami ev
Hz Muaviye hakkında yorum yapmadan önce islam tarihini okuyun derim.Ayrica Allah (C.C)aranıza cemaat veya başkasını sokmayın derim. Şimdi ki cemaatler bir çoğu menfaat şirketi olmuşlar.
Nea deyim bilmem ki.Ortada bir bir üfürükçü meczup etrafından beyinsiz koyun sürüsü.Düşünemeyip kendisi içinde düşünmesi için biat ettikleri bir meczup.Yazık yazık.Allah bunlara hidayet etsin.
tiplerinden uğursuzluk akıyor
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