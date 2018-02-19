Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arasındaki rant kavgası İsmailağa Cemaati üyesi Cübbeli Ahmet'in, Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah'ı hedef alan konuşmasıyla iyice kızıştı.

CÜBBELİ AHMET: BÖYLE TARİKAT MI OLUR?



Cübbeli Ahmet, kendisine Arapların söz konusu ismi sorduğunu, kendisinin ise "bırakın şunu" diye yanıt verdiğini söyledi. Cezaevindeyken "ağa paşa takımı"nın Aziz Yıldırım'ı, garip takımının ise kendisini ziyarete geldiğini söyleyen Cübbeli, kendisini ziyarete gelen Fatih Nurullah'a çıkmadığını söyledi. Fatih Nurullah Efendi'nin Muaviye'yi FETÖ'ye, Şam'ı Pensilvanya'ya benzetmesine kızan Cübbeli "böyle şeyhlik mi olur, böyle tarikat mı olur, böyle tasavvuf mu olur, şeriatsız dinsiz tarikat mı olur" dedi. "Millet bunlara mürit oluyor" diye kızan Cübbeli, "millet kapılmasın" ifadelerini kullandı.

FATİH NURULLAH: KİMSİN ULAN SEN!



Cübbeli'nin sözlerine ise Fatih Nurullah Efendi son sohbetinde isim vermeden yanıt verdi.

Kendilerinin Ehli Beyti, Hazreti Hüseyinleri gücendirmemek için Muaviye'yi övmediklerini söyleyen Fatih Nurullah Efendi, "Kimsiniz ulan siz, hangi dinin sahibisiniz, nasıl bir meşrebiniz var, nasıl bir itikadınız var sizin yazıklar olsun" dedi. İsim vermeden İsmailağa'ya ve Cübbeli'ye "terbiyesizler", "hayasızlar", "müptezel alimler" sözleriyle yüklenen Fatih Nurullah Efendi, İsmailağa'nın peygambere muhalif olduğunu iddia etti. "Muaviye bunların Mustafa Kemal'i” diyen Nurullah Efendi, İsmailağa'nın Muaviye savunusunu "Atatürk'ü koruma kanunu"na benzetti. "Benim işim ahireti kazanmak, benim işim para kazanmak, cukkalamak, sağı solu yontmak değil" diyerek Cübbeli'ye göndermede bulunan Fatih Nurullah Efendi, "20 senedir konuşuyor, nereden konuşuyor, kim konuşturuyor" ifadelerini kullandı. "Saltanat dönemi geçti" diyen Uşşaki Tarikatı Lideri "burası laik Türkiye Cumhuriyeti, burada dini hüviyetle baskı altına alacağınız, 'böyle dedi' diye süreceğiniz Hamza Nigari yok" dedi.