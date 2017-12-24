Tek tip kıyafet KHK'da: Hangi renklerde olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Ağustos ayında Malatya'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan konuşmasında FETÖ sanıklarına giydirilecek tek tip elbisenin detaylarını da vermişti.

Erdoğan, "15 Temmuz ihanetine ortak olanlar şimdi mahkemelerde hesap veriyor. Yalan üstüne yalan. Hakim diyor ki 'Kim bu?', 'Ben değilim' diyor. Pantolonun aynı, gömleğin aynı... Ama şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz. Fakat bu tek tip elbise renk olarak badem var ya badem, badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir de ceket pantolon olacak. Bunların bir kısmı diyelim ki darbeciler tulum giyecek, diğerleri de yani teröristler ceket pantolon giyecek. Artık bundan sonra istedikleri gibi giyinip gelme yok. Bunlar bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak" demişti.