Teröristlerin korkulu rüyası: Kaplan Filo

Türkiye'nin vurucu hava güçleri arasında yeri olan Kaplan Filo, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Kuzey Irak'ta sürdürülen operasyonlarda aktif rol aldı. Balıkesir'de 70 yıl önce av-bombardıman uçağı rolünde kurulan 192. Filo'nun tüm uçakları F-16'dan oluşuyor. Filo peçini 1950'de kaplan olarak seçmesinin ardından da Kaplan Filo olarak tanınıyor.

Savaş ve barışta birçok önemli operasyonda rol alan, 1973'te İtalya'da yapılan BEST-HIT yarışmasında F-5 ile birinci olan 192. Filo, Kıbrıs Barış Harekatı ile NATO'nun Bosna-Hersek ve Kosova'da 1994 ve 1997'de uyguladığı hava harekatlarında gösterdiği başarılarla da biliniyor.

Bir kaplanın avına olan saldırganlığı, sabrı, sakinliği ve ani vuruşunu hava operasyonlarında ortaya koyan çelik kanatlar, dosta güven, düşmana korku veriyor.

En az 6 yıllık eğitimin ardından yetişen pilotların yüksek tecrübeyle dakikalar içinde ulaştığı hedeflerde görevlerini başarıyla yerine getiren Kaplan Filo, hava harekatlarında teröristlerin korkulu rüyası haline geldi.