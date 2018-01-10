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Tezcan: KHK çıkarıp Erdoğan'a yurtdışı yasağı koysunlar

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 10:16 | Son Güncelleme 4 saat önce

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus ziyaretinde yapılan zeytinyağı anlaşmasına dikkat çekti ve "Akılla izah edilebilir bir şey değil. Hükümetten bir talebim var. Son bir OHAL KHK’sı çıkarsınlar. Erdoğan’a yurt dışı yasağı koysunlar. Her gittiği yerden çiftçimizin zararına bir şeyler alıyor" dedi.

Tezcan: KHK çıkarıp Erdoğan'a yurtdışı yasağı koysunlar

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CNN Türk canlı yayında Şirin Payzın’ın sunduğu Ne Oluyor programına konuk oldu.

'OHAL İKTİDAR İÇİN BONZAİ OLDU'

Tezcan “Hükümet yetkilileri halkın hayatı etkilenmiyor diyor” sorusuna şu yanıtı verdi: "OHAL iktidar için bonzai gibi oldu. Bu itiraftır. Biz OHAL’le devam edeceğiz diyorlar. Niyetleri bu. Ortadoğu dün de kan gölüydü, bugün de öyleydi. Demek ki bizim halkımız ölünceye kadar OHAL’le yaşayacak. 20 Temmuz’dan öncede terör vardır. 30 yıldır terörle mücadele ediyor. Günlük hayata ciddi şekilde yansıyor. OHAL, hukuk, özgürlük ve demokrasi sorunudur. İş, ekmek ve aş isteğidir. 20 Temmuz sivil darbesidir. OHAL olduğu sürece kimsenin can güvenliği yoktur. Sermaye güvence altına değildir. Mallarına el konulabilir. Sermaye güvenli liman arar. OHAL kalsın enflasyon 5 puan düşer. OHAL ile grev yasağı getirdiler. Ne ilgisi var FETÖ ile grevin? Sarayın masrafını hesapladık. Dakikada bir asgari ücret. Büyüdük diyorlar ama işsizlik yüzde 11’ün üzerinde." Tezcan şöyle devam etti:

'HER GİTTİĞİ YERDEN ÇİFTÇİNİN ZARARINA BİR ŞEYLER ALIYOR'

Bu iktidar lobilerin iktidarıdır. Faizle mücadele edeceksen faiz cenneti oldu Türkiye. Tunus’tan zeytinyağı alacağız. Türkiye’de 170 milyon zeytin ağacı var. Akılla izah edilebilir bir şey değil. Hükümetten bir talebim var. Son bir OHAL KHK’sı çıkarsınlar. Erdoğan’a yurtdışı yasağı koysunlar. Her gittiği yerden çiftçimizin zararına bir şeyler alıyor.

MHP’NİN CHP’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

İktidarı eleştirdiğimiz için FETÖ’cülükle suçlanıyoruz. Bunu anlamakta zorlanıyorum. İktidar, tek adam Erdoğan’ı istiyor. Şöyle bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Bir tarafta Erdoğan ve onu savunanlar diğer taraftaki herkes FETÖ’cü. Böyle bir tablo yok. Sayın Bahçeli için söylüyorum. Biz Erdoğan’ı eleştiriyoruz. Sen bizim eleştirimize karşı da çıkabilirsin. Erdoğan’ı sevebilirsin, savunabilirsin. Zamanı gelince ülkücüler buna karar verdi. Ama bizim pozisyonumuzu dizayn etmek ne Erdoğan’a ne de Bahçeli’ye düşer.

'MHP-AKP İTTİFAKI NEREYE BİZİ ZORLAMAZ'

Zorlamaz. Mühürsüz referandumda bunu gördük. Şu tabloda bu ittifakın aritmetik toplamını 1 Kasım’daki gibi beklemek doğru olmaz. Siyasette her zaman 2 kere 2 4 etmez, 2,5 eder. AKP ve MHP’ye oy veren bir çok seçmenin demokrasi tarafında olacağına inanıyorum.

'ÇOK AÇIK KOALİSYONDUR'

Hem Bahçeli’ye hem Erdoğan’ın kullandığı dile bakın, tesadüf değil kutuplaştırıyor. MHP iktidar değil muhalefet partisidir. Hani koalisyon dönemi bitecek diyorlardı. Bahçeli ile Erdoğan’ın pozisyonu koalisyondur.

CHP’DEN İYİ PARTİ’YE KAYMA VAR MI?

Öte yandan Tezcan, İYİ Parti ile ilgili şunları söyledi: "CHP’den İYİ Parti’ye kayma yok. Anketler böyle göstermiyor. Yeni bir parti, beklendiği kesimden daha çok oy alacaktır. AKP ve MHP’den daha çok alacaktır. Aday isimlendirmeyi doğru bulmuyoruz. Bahçeli ve Erdoğan’ın hesabı tutmayacak. Yüzde 50+1’e fit oldukları için kamplaştırıyorlar. Mesele aday meselesi değil, biz gönlü burada olanları kucaklamak istiyoruz.“

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan CHP Bülent Tezcan

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
AKP OY VERDIM HEP KANDIRILMISIM.. PAPA ILE SARAY ACIP PAPAZLARLA KILISELERDE ARZI ENDAM EDEN BOZKURDA HAYVAN DEYIP ARAPMASON KARISIMI RABIS ISARETI YAPAN TURLUGU BOLUCULUK SAYIP MEGRI MEGRI HALAY CEKEN HABURCULAR TÜRK MILLETINI KANDIRILMAYA DEVAM EDECEGINI GÖRDÜĞÜM IÇIN IYI PARTIYE GECTIM....
MHP ve AK parti birlikte hareket ettikleri Referandumda %51 oy almışlardı farklı bir durumdu Yeni bir Sistem oylanıyordu ve Reisve Bahçeli ye oy verecek olanların bile bir kısmı ,Yeni sistem hakkındaki Tereddütleri sebebiyle "Hayır" oyu kullanmıştı Şimdi durum çok farklı MHP nin Baraj altında kalması die bir şey sadece algı operasyonu Reis %57 ile seçilir Siyasetin Gazla yürüdüğünü zannedenler ,Akşener ve Gül ü gazlamaya devam etsinler Sonucu görecekler Sayın Tezcan ce Özgür Özel gibilerde artık Dulkarı siyasetini bırakıp Adam gibi birşeyler konuşsalar iyi olur
MHP ve AK parti birlikte hareket ettikleri Referandumda %51 oy almışlardı farklı bir durumdu Yeni bir Sistem oylanıyordu ve Reisve Bahçeli ye oy verecek olanların bile bir kısmı ,Yeni sistem hakkındaki Tereddütleri sebebiyle "Hayır" oyu kullanmıştı Şimdi durum çok farklı MHP nin Baraj altında kalması die bir şey sadece algı operasyonu Reis %57 ile seçilir Siyasetin Gazla yürüdüğünü zannedenler ,Akşener ve Gül ü gazlamaya devam etsinler Sonucu görecekler Sayın Tezcan ce Özgür Özel gibilerde artık"Dulkarı" siyasetini bırakıp Adam gibi birşeyler konuşsalar iyi olur
TESPİTLERİMDE ŞİMDİYE KADAR YANILMADIM.FETÖ T.Ç İÇİN HAİN ,FAKAT BU BAŞTAKI ZAT(YTE)EBULEHEBDEN DE KÖTÜ.ELEŞTİRİYE ,MUHALEFETE TAHAMMULÜ YOK,KAFAYI SIYIRMIŞ RABBİMİZ KURTARSIN BÖYLELERİNDEN İNSANLIĞI.8746
Bence en mantıklı olan sizin ev hapsiniz.
adam ülkeye zarar vermek için seçilmiş özel kişi bir yararı yok türk milletine tek yararı suriyelilere oldu kıyağı onlardan oy bekler ancak
chp tam bir akıl tutulması yaşıyor tabi onlar memleket yönetmeyi beceremedikleri için rezil rüsva oluyorlar.
chp de bir tane aklıbaşında biri yokmu derseniz evet yok.
akp yanlış yolda bu kafayla anca o kafalar bunlara oy verir...
Allah Tezcan'a akıl fikir versin.
tabi işinize gelmiyor yurt dışındaki gelişmeler ve Türkiyenin Tarih sahnesinde yeniden yer alması. size kalsa sarayda kalıp dışarıyla ilişkisi olmayan hiçbirşeye ses çıkartmayan koyun olsun istiyorsunuz. yok öyle bi dünya tezcan bence sana gereksiz konuşma yasagı koymaları lazım. dilin 46 numara papuç olmaya başladı.
bu ülkeye kirpi v.b savunma sanayii ürünleri satıyoruz sattığımız 900 milyon dolar aldığımız 200 milyon dolar ... harcayacak paraları yoksa savunma ürünleri satalım zeytinyağlarını alalım sorun değil zeytinyağınıda ruslara satarız herşeyi istemezük olmaz
IYI gelecek.. Kaos kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan soysuzluk papa ile saray açmak pkk pyd barzani ortakligi BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu son bulacak.. TÜRK milleti huzur bulacak... Ne Mutlu Türk'üm Diyene !..
işte demokrasi bu herkes istediği gibi zırlıyor. ses çıkaranmı var.
KHK İle TBMM devre dışı bırakılmış, bay pas edilmiştir... KHK ler Sürecinde Ekonomi, Özgürlükler, Demokrasi zarar görmüştür... OHAL-KHK ler sürecinde ALTI BİN ZENGİN TÜRK AİLE YURT DIŞINA ÇIKIP, YERLEŞMİŞTİR..! LAİK DEMOKRATİK ÖZGÜR TÜRKİYE CUMHURİYETİ AYARLARIMIZA GERİ DÖNMELİYİZ...
Ülkedeki zeytin üreticileri herkes biliyorki ürünlerini ihraç etmekte hem yüksek gelir elde edilmekte hem de ülke için para girdisi sağlamakta bunun sebebi ürünlerin kalitesi tabiki tunustan alınan ital zeytin yağı daha uygun ve tüketicilerin daha ucuz almasına sebeb olucak hep boş boş konusuyorsunuz
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