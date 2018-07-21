Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktı

Uçağın klima sisteminin çalışmamasından ötürü ‘boğuluyoruz’ diye bağıran yolcuların bir çoğu sıcaktan fenalık geçirdi. 200'ü aşkın yolcusu bulunan uçak pist başından geri dönerek, yolcularını tahliye etti.
THY’nin Trabzon-Ankara seferini yapacak 13.45 uçağına binen yolcular, valizlerini yerleştirdi. Sıcaktan bunalan yolcular görevli hosteslerden klimaların çalışmadığını belirterek, yardım istedi. Bir süre uçak pist başı yapmak üzere harekete geçti. Bu sırada klimaların çalışmaması üzerine isyan eden yolculardan bazıları fenalık geçirirken, bazıları da ‘boğuluruz’ diye bağırmaya başladı. Uçağın kaptan pilotu, klimaların arıza yaptığı fark edince, uçağı yeniden aprona çevirdi.
Airporthaber’in haberine göre, yolcular kapıları açık olan uçaktan inmek istedi. Kısa süreli yaşanan tartışmanın ardından yolcular uçaktan inerek, apronda beklemeye başladı. Bu sırada bazı yolcular, ‘boğuluyoruz’ diye bağırırken, fenalık geçiren yolcular için aprona ambulanslar girdi. Ambulansların müdahale ettiği yolcuların tamamı dış hatlar terminaline alındı. Yolcular burada beklemeye başladı.
Teknik ekibin uçağın klima arızasını gidermek için çalışmaları sürerken, yolcuların başka bir uçakla seyahat edeceği belirtildi.
Öte yandan klimaları arızalanan uçakta yaşanan anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, yolcuların sıcaktan korunmak için uçakta yer alan dergi ile uyarı kartlarını sallayarak serinlemeye çalıştığı, tepkilerini de alkışlayarak gösterdikleri görüldü.
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