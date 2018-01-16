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Trabzon’da pistten çıkan uçak denize kayıyor! Sabitlemeye çalışıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 13:38 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ankara'dan kalkan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak denize 25 metre kala yamaca saplanıp durabilen Pegasus uçağı bulunduğu yerden 1.5 metre daha denize doğru kaydı. Bölgedeki ekipler kazık ve dolgu yöntemiyle uçağı sabitleme çalışmalarına devam ediyor.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçakla ilgili oluşturulan kriz merkezi bünyesinde kurtarma planı hazırladı.

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TAŞLA DOLGU YAPILIYOR

Pistten çıkan uçak için yapılacak kurtarma çalışması kapsamında ağır tonajlı vincin yanaşacağı alan için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan dolgu çalışmasına bugün de devam edildi. Ağır tonajlı vincin konuşlanacağı zeminin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında alana taş dolgu yapılıyor. Çevrede yağışın etkisiyle oluşan çamur nedeniyle yumuşayan toprak zemin, dolgu çalışmalarıyla genişletildi.

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Pistten çıkarak yamaçta çamura sağlanarak durabilen uçağın daha önce yapılan sabitleme çalışmalarına rağmen uçağın sabah saatlerinde yapılan kontroller sırasında 1.5 metre daha denize doğru kaydığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dolgu çalışmalarını uçağın çevresi ve önüne doğru yönlendirdi, çevreye çakılan 4 kazıkla uçak yeniden sabitlendi.

YAKITI BOŞALTILACAK

Trabzon Havalimanı bünyesinde oluşturulan kriz merkezi uçakla ilgili kurtarma planını netleştirdi. Plana göre, bölgeye getirilen ağır tonajlı vinç yardımıyla uçağın bulunduğu yerden kademeli olarak çıkarılacak. Uçak çıkarılmadan önce yakıtı boşaltılacak, ardından yolcuların bagaj ve kabindeki kişisel eşyaları alınacak. Vinçle piste çekilecek uçak hangarda teknik incelemeye alınacak. Uçağın denize düşen sağ motoru ile sağ tekerinin ise Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçların eşliğinde çıkarılacağı öğrenildi.

Öte yandan uçaktaki 162 yolculardan 5'i havalimanındaki polis noktasında giderek 'Can güvenliklerinin tehlikeye düştüğü' gerekçesiyle havayolu şirketi hakkında şikayette bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Pegasus Ankara trabzon havalimanı

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
burayı okuyan varsa eğer. ALTINA BIR ADET BATMAZ KIZAK YAPIN DENİZ ÜZERİNDEN ÇEKİN MÜSAİT BİR YERDEN KARAYA. BU KADAR DOLGUYDU KAMYONDU KEPÇEYDİ NE UĞRAŞIYORSUNUZ. BOŞA MASRAF.
@yukselaktas76 hiç uğraşmasınlar uçağın şasisi kaymıştır artık en güzeli dalış turizmi olabilecek yere çekip batırıp balık resifi haline getirsinler
Çıkartılıp ne yapılacak ki ? Eğer tekrar uçmaya başlayacak derlerse pegasusla uçuşumuzu kesmekten başka çare kalmaz .. Bu uçak en fazla restaurant olur . Firmaya duyrulur...Firmanıza leke sürmeyip kimsenin hayatıyla oynamayın...
@celalyucel neden ucmasin ucakta ucusunu engelleyecek buyuk capta ariza yok gerekli bakim yapildiktan sonta tabikide tekrar ucacak sen ucagi araba parasi daniyorsun herhalde bu ucaklarin muhendisleri var sen rahat ol gerekli bakimi yaparlar
kokoreççi yapsınlar o uçağı bu saatten sonra
Pegasus ile ilgili bir anımı paylaşayım; Müşteri hizmetleri telefonunu armak zorunda kalmıştım.Her yöne dakikam olmasına ragmen o numarayı aramak ücretli.Ay sonunda sadece o görüşme için faturama ek 30 TL gelmişti.
162 yolcudan 5 kişi şikayetçi olmuş.Toplam yolcu sayısının %3.08
uçakta alkol satışının sonuıçları
@haruny15 burayadamı geldiniz ya
Çalışmalar hep öğleden sonrası yapıldığı için çabalar sonuçsuz kalıyor.
denize nazır pekazuz hamsi lokantası accayip reklam olur uşağum.
Karadenize dolguyla Hava Alanı yapanı bilemem ama, buna alkış tutanlar helal olsun, hepiniz reis yolunda devam edin.
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