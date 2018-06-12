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Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 19:55 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: - "Öyle inanıyorum ki TANAP projesi çağımızın akıcı iş birliklerine iyi bir örnek niteliğindedir" - "Coğrafi konumu Türkiye’yi doğunun zengin kaynaklarını batıya nakleden ideal bir enerji merkezi haline getirmiştir" - "(Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar) Bu rezervlerin ortak akılla en başta bölge halklarının ve tüm insanlığın yararına değerlendirilmesi önemli bir sorumluluktur"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinin bu çağın akıcı iş birliğine iyi bir örnek olduğunu belirtti.

Akıncı, Eskişehir’in Seyit Gazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde düzenlenen TANAP açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeşliğinden bahsedildiğini anımsatarak "Ben de diyorum ki bir kardeşiniz daha var, KKTC. Bu kardeşiniz, Türkiye ve Azerbaycan’da bir acı olduğunda sizin gibi hisseder, bir sevinç olduğunda sizin gibi coşku duyar. Bu nedenle hem Türkiye hem Azerbaycan için çok önemli olan bu tarihi, güzel olayda sizinle beraber olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu güzel olayın Türkiye ve Azerbaycan’a hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

TANAP’ın bölgeye yapacağı katkıya işaret eden KKTC Cumhurbaşkanı, "Öyle inanıyorum ki TANAP projesi çağımızın akıcı iş birliklerine iyi bir örnek niteliğindedir. Hazar Denizi’ndeki kaynakların en uygun güzergahlardan taşınarak Türkiye’ye, buradan da Avrupa pazarına nakledilmesi bölgede ekonomik gelişmeye ve güven ortamının da oluşmasına katkıda sağlayacak özelliktedir." dedi.

Doğal kaynakların değerlendirilmesinde paydaşlar arasında iş birliğini teşvik eden projelere ihtiyaç olduğunu ifade eden Akıncı, "Doğal kaynakları, çatışma ve gerilime dönüştürmeden tam tersine herkesin kazançlı çıkacağı barışçıl modellerle değerlendirmek yapılacak en doğru iştir. Coğrafi konumu Türkiye’yi doğunun zengin kaynaklarını batıya nakleden ideal bir enerji merkezi haline getirmiştir." şeklinde konuştu.

Akıncı, Karadeniz’den gelen Mavi Akım ve Türk Akımı ile diğer yandan Güney Kafkasya Boru Hattı ve Trans Adriyatik Boru Hattı’nın bel kemiğini oluşturacak TANAP’ın Türkiye’ye ve bölge ülkelerine önemli olanaklar sunan kapasite ve potansiyeli yüksek bir proje olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz’de de önemli doğal kaynak rezervlerinin varlığının saptandığını hatırlatan Akıncı, "Bu rezervlerin ortak akılla en başta bölge halklarının ve tüm insanlığın yararına değerlendirilmesi önemli bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

Ortadoğu'nun, enerji kaynakları yüzünden başı beladan kurtulmayan bölgelerin başında geldiğine vurgu yapan Akıncı, şunları kaydetti:

"Şimdi Doğu Akdeniz’deki doğal zenginlikler yüzünden gerginliklerin tırmanması ihtimal dahilindedir. Halbuki bu kaynakları, iş birliği ve barış ortamına katkı yapacak şekilde değerlendirmek akıl işidir. Tüm tarafların kazançlı çıkacağı yol da budur. Akdeniz’deki doğalgaz kaynaklarının birleştirilerek, Avrupa’ya en kısa, en ucuz, en hızlı tamamlanabilecek güzergah olan Türkiye üzerinden nakledilmesi geniş bir iş birliği ağı oluşturacak ekonomik yarar yanında bölge barışına ve istikrarına katkıda bulunacaktır. Bugün açılışı yapılmakta olan TANAP’ı meydana getiren ekonomik iş birliği ruhuyla politik öngörünün herkese ilham vermesi en büyük arzumuzdur."

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, TANAP'ın başta Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan olmak üzere tüm bölge ülkelerine ve insanlığa hayırlı olmasını diledi.

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