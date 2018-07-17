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TRT 1’in Merakla Beklenen Dizisi 1. Bölümüyle Ekranlarda…

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 07:32 | Son Güncelleme

TRT 1, izleyicilerin ilgi odağı olacak muhteşem bir duygusal komediyi ekranlarına getiriyor: Ege’nin Hamsisi…

TRT 1’in Merakla Beklenen Dizisi 1. Bölümüyle Ekranlarda…

Ege ve Karadeniz’in büyüleyici coğrafyasının güzelliklerini gözler önüne seren dizi, komik, esprili sahneleriyle olduğu kadar duygu yüklü senaryosuyla da dikkat çekecek ve kısa sürede seyircilerin gönüllerinde taht kuracak.

Yapımcılığını Köprü Film-Ferhat Eşsiz’in üstlendiği dizinin, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan, senaryosunu ise Bahar Filiz Ekinci kaleme aldı.

Usta oyuncu kadrosuyla göz dolduracak ola Ege’nin Hamsisi’nde aynı zamanda sanat dünyasının genç yetenekleri de bir araya geldi. Egenin Hamsisi’nde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu, Haldun Boysan, Uğur Demirpehlivan, Hakan Bilgin, Cem Cücenoğlu, Mustafa Şen, Bengi Öztürk, Utku Ateş, Eylül Demirpehlivan, Kemal Zeydan, Ali Akdal, Buse Meral, Celal Öztürk, Büşra Şenol, Muharrem Bayrak, Selahattin Töz ve Ceyda Saltadal rol alıyor.

Bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasının anlatıldığı dizi, yaz sezonuna damgasını vuracak.

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Dizinin 16 Temmuz Pazartesi akşamı (bu akşam) saat 20.00’da TRT 1 ekranlarına gelecek 1. Bölümünün özeti ise şöyle:

“Ege’ye Hamsi Akını”

“Sığacıklı Melahat, eşini kaybettikten sonra oğlu Deniz ve kızı Derya’yı büyütmek için Ege mutfağına özgü yemekleriyle meşhur olan ‘Enginar Kalbi’ restoranını açmıştır. Kısa sürede de hem kasabanın, hem de bölgeye gelen turistlerin gözdesi olmuştur. Yeni hedefi karşı dükkanı da tutup işleri büyütmektir. Oğlu Deniz askerden dönünce hasreti sona erecek, işleri büyütecek ve mutlu mesut yaşayıp gideceklerdir. Kasabalıyla Deniz’in askerden dönüşünü kutlarken, Rize’nin yaylasında Şevket kızı Zeynep üniversiteden mezun olduğu için bir şenlik düzenlemiştir. Artık kızı, oğlu ve ablasıyla Rize’de mutlu mesut yaşayacaktır. Ege’de zeybek, Rize’de horon sesleri yükselirken; hayat Melahat ve Şevket’in planlarını altüst eder. Zeynep Ege sahilinde yapılacak büyük bir otel projesinden teklif almıştır ve gidecektir. Şevket kızını yalnız bırakmaz ve ablası Fikret’in tüm karşı çıkmalarına rağmen kızı ve oğluyla Ege’ye taşınır. Melahat’ın tutacağı dükkanı alıp ‘Fırtuna Şevket’in mıhlaması’ restoranını açar. Ege’ye hamsi bir kez akın etmiştir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır… Karadeniz’den gelen Şevket ve ailesi, sakinliğiyle bilinen Ege kasabasını bir anda karıştırmayı başarır.”

EGE’NİN HAMSİSİ (TRT 1)

YAYIN TARİHİ: 16 Temmuz Pazartesi (bu akşam) 20.00

YAPIMCI: Köprü Film-Ferhat Eşsiz

YÖNETMEN: Mustafa Şevki Doğan

SENARYO: Bahar Filiz Ekinci

OYUNCULAR: İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Hakan Bilgin, Eser Eyüboğlu, Haldun Boysan, Buse Meral, Celal Öztürk, Utku Ateş, Uğur Demirpehlivan, Cem Cücenoğlu, Mustafa Şen, Bengi Öztürk, Eylül Demirpehlivan, Kemal Zeydan, Ali Akdal, Büşra Şenol, Muharrem Bayrak, Selahattin Töz ve Ceyda Saltadal…

MÜZİKLER: Kalan Müzik


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