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TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:53 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin halkına yönelik Arapça ve Kürtçe dilde hazırlanan bildirileri havadan dağıttı. Bildiride, "Terörist mevzilerinden uzak durun" denilirken, Afrin'den ayrılmak isteyen sivil halkın TSK''nın garantisi altında olacağı belirtildi.

TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

TSK'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan bildiride, "Değerli Afrinli kardeşlerimiz,PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zarar veriyor, sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler, teröristlere dur demenin zamanı denmiştir" dendi.

İŞTE O BİLDİRİ

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AFRİN'DE SON GELİŞMELER

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 530 oldu.

AFRİN'DEKİ SİVİLLER BÖLGEDEN KAÇIYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. TSK'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu kuvvetleriyle ilçe merkezine yaklaşmasıyla Afrin'deki siviller de kaçmaya başladı. Sivilleri kalkan olarak kullanmayı planlayan teröristler buna engel olmak için ilçe merkezinin çeşitli yerlerine engel ve barikatlar kurdu.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, sivil halkın Afrin merkezinden kaçmasına ilişkin anlar yer aldı. Terör örgütü YPG/PKK üyeleri kurdukları barikat ve engellerle halkın ilçe merkezinden kaçmasına engel olurken, vatandaşlar kazma ve küreklerle bunları aşarak ilçe merkezinden ayrılıyor.

2 KÖY VE 2 STRATEJİK TEPE ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in güneyindeki Cinderes beldesine bağlı Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepeleri YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı. TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 210'u köy ve 43'i kritik nokta olmak üzere 253'e ulaştı.

Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmıştı.

MABATLI DIŞINDA KONTROL TSK VE ÖSO'DA

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.

TSK sosyal medyada paylaştı! TSK sosyal medyada paylaştı!
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