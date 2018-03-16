TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

TSK'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan bildiride, "Değerli Afrinli kardeşlerimiz,PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zarar veriyor, sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler, teröristlere dur demenin zamanı denmiştir" dendi.

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AFRİN'DE SON GELİŞMELER



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 530 oldu.

AFRİN'DEKİ SİVİLLER BÖLGEDEN KAÇIYOR



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. TSK'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu kuvvetleriyle ilçe merkezine yaklaşmasıyla Afrin'deki siviller de kaçmaya başladı. Sivilleri kalkan olarak kullanmayı planlayan teröristler buna engel olmak için ilçe merkezinin çeşitli yerlerine engel ve barikatlar kurdu.