TSK'dan son dakika açıklaması: Cinderes kontrol altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 48. gün... TSK ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi tüm hızıyla sürüyor. Afrin Harekatı'nda 3089 terörist etkisiz hale getirildi. Raco beldesinde hakimiyet sağlanmasının ardından operasyonlar Cinderes beldesinde yoğunlaşmıştı.
CİNDERES KONTROL ALTINA ALINDI
TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes'in kontrol altına alındığını bildirdi.
Çetiner Çetin'in aktardığına göre; evlerde arama tarama faaliyetleri yapılıyor.
Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından Cinderes'te dalgalanan Türk bayrağının videosunu paylaştı.
BELDE MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ, ŞİDDETLİ ÇATIŞMA YAŞANIYOR
TSK ve ÖSO, Afrin'in Cinderes belde merkezini ele geçirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Cinderes belde merkezine girdikten sonra terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ mensupları arasında şiddetli sokak çatışmaları yaşanıyor.
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