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TSK'dan son dakika açıklaması: Cinderes kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 19:50 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Cinderes bölgesinin kontrol altına alındığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 48. gün... TSK ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi tüm hızıyla sürüyor. Afrin Harekatı'nda 3089 terörist etkisiz hale getirildi. Raco beldesinde hakimiyet sağlanmasının ardından operasyonlar Cinderes beldesinde yoğunlaşmıştı.

CİNDERES KONTROL ALTINA ALINDI

TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes'in kontrol altına alındığını bildirdi.

Çetiner Çetin'in aktardığına göre; evlerde arama tarama faaliyetleri yapılıyor.

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından Cinderes'te dalgalanan Türk bayrağının videosunu paylaştı.

tsk

BELDE MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ, ŞİDDETLİ ÇATIŞMA YAŞANIYOR

TSK ve ÖSO, Afrin'in Cinderes belde merkezini ele geçirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Cinderes belde merkezine girdikten sonra terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ mensupları arasında şiddetli sokak çatışmaları yaşanıyor.

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Afrin Son dakika TSK cinderes

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
çok şükür burasını kuşatmak çok zor aynı haflayf aynı kantır oyunu gigi yüksek katlı binalar bildigimiz bir şehir her yerde keskin nişancı olabilir alınması kuşatılması çok güzel helal oösun mehmeçigime kardeşlerim benim alınlarından botlarınızdan öpülesi askerlerimiz vatan size minnetter iyi varsınız NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
ellerinize sağlık türk silahlı kuvvetleri rabbim sizleri başımızdan ayırmasın
yorum yok . ruslar masum insanlari olduruyor.asil ruslari vuralim.ruslar israilliler amerikalilar vuralim.afrin cocuk oyuncagi.
Tamam o zaman suriyeden kaçan çakallar derhal gitsin
Ruslar hayır deseydi, Afrin bölgesinden çekilmeselerdi sen o zaman görürdün, Ruslar şuanda en iyi müttefikimiz
Umarız bundan sonraki gidecekleri yerlerde de başaraılı olurlar Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
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