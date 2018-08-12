Tunceli'de öldürüle 10 teröriste ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi (2)

ERZURUM EYALET SORUMLUSU DA ÖLDÜRÜLENLER ARASINDA
Tunceli'de öldürülen ve aralarında sözde Dersim eyalet sorumlusu Atakan-Mahir kod adlı PKK'lı İbrahim Çobanın da bulunduğu 10 terörist arasında, örgütün sözde Erzurum sorumlusu Roni Munzur kod adlı PKK'lı Mahmut Laçin'in de bulunduğu Valilik tarafından da açıklandı. 'Roni Munzur' kod adlı Mahmut Laçin'in, geçen 4 Nisan'da öldürülen 'Panzer Kemal' kod adlı PKK'lı terörist Medeni Sayılgan’ın yerine bölgede görevlendirildiği belirtildi. Tunceli Valiliği'nden akşam saatlerinde yapılan ikinci açıklamada, şöyle denildi:
"11.08.2018 Tarihinde Tunceli-Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda; 25 yıldır BTÖ dağ yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sözde Dersim saha sorumlusu Terör Arananlar Kırmızı Listede Bulunan Atakan-Mahir (K) İbrahim Çoban’ın da aralarında bulunduğu toplam 10 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirilmişti. Devam eden çalışmalarda; etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Roni Munzur (K) Mahmut Laçin olduğu tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin, 4 Nisan 2018’de Tunceli-Pülümür Kırsalında öldürülen sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Terör Arananlar Kırmızı Listede Bulunan Panzer Kemal (K) Medeni Sayılgan’ın yerine bölgede görevlendirildiği tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Tunceli'de öldürüle 10 teröriste ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi."
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