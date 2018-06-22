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Türkiye'nin ilk kıraathanesi Ankara'da açıldı! Çay, kahve, kek bedava!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 18:20 | Son Güncelleme

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, "Millet kıraathaneleri projeleri, toplumumuzun bilim, kültür ve sanat ufkunu geliştirmenin yanında tarihimizi de daha iyi öğrenmemizi sağlayacaktır." dedi.

Akarca, Bayın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Ek Bina'daki açılış töreninde yaptığı konuşmada, kıraathane tarihinin Sultan Abdülmecit dönemine dayandığını hatırlatarak, ilk kıraathanenin 1864'te Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Derneği'nde Münif Paşa tarafından açıldığını söyledi.

Çay, kahve, kek bedava!

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MİLLET KIRAATHANELERİ PROJESİNİN İLKİNİ AÇIYORUZ

MİLLET KIRAATHANELERİ PROJESİNİN İLKİNİ AÇIYORUZ
Akarca, bilim, sanat ve kültür alanlarında toplumsal gelişimi ileriye taşımada kıraathanelerin önemine işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızın sözünü ettiği tüm projelere tüm gayretimizle iştirak etmeye çalıştık. Bu kıraathaneyle Cumhurbaşkanımızın millet kıraathaneleri projesinin ilkini açıyoruz." diye konuştu.
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7 BİNİN ÜZERİNDE ESER

7 BİNİN ÜZERİNDE ESER
BYEGM Kıraathanesi'nde 7 binin üzerinde eser, 400'ü aşkın nadir eser bulunduğunu aktaran Akarca, "Bunların içinde devletin askeri olaylardan eğitime, tarihten ekonomiye pek çok alanda yıllık faaliyetlerini konu alan salnameler, fen ve sanat anlamında dönemin süreli yayınlarından örnekler, harp mecmuaları ve ilk resimli dergi olan Şehbal'in tüm sayıları mevcut." değerlendirmesinde bulundu.
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ZİYARETÇİLERE ÜCRETSİZ KEK, KURABİYE VE MEŞRUBAT VERİLECEK

ZİYARETÇİLERE ÜCRETSİZ KEK, KURABİYE VE MEŞRUBAT VERİLECEK
Herkesin ziyaretine açık olan kıraathanede, tüm gazete ve dergilere hem fiziki hem de dijital olarak erişebilinecek. Ziyaretçilere ücretsiz kek, kurabiye ve meşrubat verilecek.
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Akarca, açılışın ardından basın mensupları ve açılışı takip eden vatandaşlara kek ve çay ikram ederek kıraathaneyi tanıttı.
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Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca millet kıraathanesi Ankara

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Önce 1000 odalı saray , şimdi de çay kek bedava ... Ne yapsan booooş... Milletten gelecek bir karar vardır...!!!
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