Türkiye'de 81 ilden sadece 6'sının havası temiz

2017 Hava Kirliliği Raporu'nu açıklayan Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, Türkiye'de 81 ilden sadece 6'sının havasının temiz olduğunu ifade etti.

Bozoğlu, “Partikül madde ve kükürtdioksit açısından sadece Artvin, Bitlis, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale'nin havası standartlara uygun. En kirli illerimizin başında ise İstanbul, Ankara, Adana, Amasya ve Manisa geliyor. Türkiye'de hava kirliliği problemi krize dönüşmüş durumda. Valilik ve belediyeler acil önlem almalı" dedi.

Baran Bozoğlu, Türkiye'de havanın gittikçe kirlendiğini belirterek, “Hızla artan kirlilik insan yaşamını tehdit ediyor. Kirletici kaynakları kükürtdioksit (SO2), partikül madde (PM 10 ve PM 2,5), azotoksit, karbonmonoksit ve ozon olarak sıralayabiliriz. Özellikle partikül madde, solunum enfeksiyonu ve kansere neden oluyor. PM10 ve PM 2,5 kirleticilerin kent merkezlerinde geniş kitleleri etkileyerek erken bebek ölümleri, sakat doğumlar ve kitlesel ölümlere sebep olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.