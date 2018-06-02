Tutkusunu, engelliler için yaşama sevincine dönüştürdü

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)- İZMİRLİ Saldıray Altındağ'ın, 27 yaşında retina rahatsızlığından görme yeteneğini kaybetmesinden sonraki mücadelesi ile engelliler için umut oldu. Altındağ'ın, o zamana kadar büyük tutkuyla sürdüğü bisikletine yeniden binebilmek için bir eş pedal (tandem) bisikletle başladığı macerası, şimdi onlarca engelliyi yaşama bağlayan gönüllüler ordusuna dönüştü. Gönüllüler, eş pedal özellikli bisikletleri kullandı, arkalarında onlarla pedal çeviren görme engeller ise zevkle doğayı dolaşmanın, kamp kurmanın, ortak yaşam sürmenin mutluluğunu yaşadı.

Saldıray Altındağ, doğuştan retina rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Yıllar içinde görme yeteneğini yavaş yavaş kaybetti. Üniversiteyi bitiren, matematik öğretmeni olan Altındağ, 27 yaşında rahatsızlığının etkisiyle görme yeteneğini tamamen kaybetti. Bu andan sonra da İzmir Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu'nda öğretmenlik yapmaya başladı.

TUTKUYLA BAĞLI OLDUĞU BİSİKLETİ, UMUT OLDU

O yaşına kadar büyük tutkuyla sürdüğü bisikletine yeniden binebilmek için bir 'eş pedal bisiklet' alıp arkadaşlarıyla gezmenin keyfini yaşadı. Bir bisikletle başlayan tutku, zaman içinde görme engellileri hayata bağlayan gönüllüler ordusuna dönüştü. Saldıray Altındağ, kurduğu Eşpedal Derneği'nde gönüllülerle kendisi gibi görme engellileri bir araya getirdi. Gönüllüler, eş pedal özellikli bisikletleri kullandı, arkalarında onlarla pedal çeviren görme engeller ise zevkle doğayı dolaşmanın, kamp kurmanın, ortak yaşam sürmenin mutluluğunu yaşadı. Yılın belli zamanlarlarında gönüllüler ile görme engelliler bir araya geldi, doğa gezilerine çıktı, yaşadıkları kentleri tanıdı, hissetti. Kamp kurup doğada yaşadı.

'PEDALLAYARAK ENGELLERİ AŞTIK'

Derneklerinin, engelli bireyler ile engelsiz bireyler arasındaki mesafeleri birlikte pedallayarak aştığını söyleyen Saldıray Altındağ, "Doğa ve insan arasındaki etkileşimin en sade, en doğal haliyle bisiklet üzerinde hissediliyor. Derneğimiz sayesinde engelliler ile engelsiz bireylerin erişilebilirlik problemini tandem bisikletleri aracı kılarak aşmaya çalışıyoruz. Birlikte şehir içi ve şehirlerarası yolculuklara çıkıyor, kamp yapıyor ve doğayı deneyimliyoruz. Birlikte zaman geçirdikçe, gerçek dostluklar oluşuyor. Bu dostluklar topluma örnek teşkil ederek, toplumun engelliye yönelik yanlış bakış açısını değiştiriyor. Üstelik tüm bunları yüksek bütçelerle, büyük kaynaklarla değil, oldukça basit ve sürdürebilir bir araç olan bisiklet ile gerçekleştiriyoruz" dedi.

'PARALİMPİK OLİMPİYATLARA SPORCU YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Tandem bisikleti aracı kılarak, engelli bireylerin yaşadığı şehrin kent yaşamını, doğasını, kültürel değerlerini tanımasını, şehirlerarası yolculuklar yapıp başka şehirlerin de doğası ile kültürel değerlerini keşfetmeyi sağladıklarını anlatan Saldıray Altındağ, "Daha çok kişiye ulaşarak tandem bisiklet ile buluşturmak öncelikli hedefimiz. Sadece bisiklet ile buluşturmakla kalmayıp, daha çok görme engelli bireyin yaşadığı kenti keşfetmesini istiyoruz. Bunun yanı sıra, görme engelliler spor federasyonu bünyesinde, tandem bisiklet branşının açılması için girişimlerde bulunup bu sporun ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak ve uluslararası paralimpik olimpiyatlarına tandem bisiklet sporcusu yetiştirmek istiyoruz. Bağlantıda olduğumuz görme engelliler okullarından bisiklete ilgi duyan çocuklarımıza ulaşarak, küçük yaştan itibaren tandem bisiklet sporcusu olarak yetiştirmek üzere altyapı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.