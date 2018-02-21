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Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 08:43 | Son Güncelleme

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, Twitter'dan son anket verilerini paylaştı. Piar'ın yaptığı araştırmaya göre; seçimde MHP barajın altında kalırken, İYİ Parti ve HDP barajı aşıyor. Ankete göre; İyi Parti ve HDP' nin de barajı geçmesiyle, Ak Parti 600 sandalyeli Mecliste 275 milletvekili çıkararak çoğunluğu kaybediyor.

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

16 Nisan referandumu sonrası şirketini kapatacağını açıklayan Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz sosyal medya kanalı Twitter'dan partilerle ilgili son araştırmayı paylaştı.

Son ankete göre;

Kararsızlar dağıtıldığında Meclis'e 4 parti giriyor. MHP barajın altında kalıyor.

İYİ Parti ve Hdp'nin de barajı geçmesiyle, Ak Parti 600 sandalyeli Meclis'te 275 milletvekili çıkararak çoğunluğu kaybediyor.

AK Parti ve Mhp nin ittifak yapması halinde hangi partiye oy verirsiniz sorusuna secmenin 45.2 si '' oyumu ittifaktan yana kullanırım'' diyor.

AK Parti-MHP ittifakı 45.2 ye göre 290 mv, hayır bloğundaki partiler ise 310 milletvekilliği kazanıyor.

1

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura Erdoğan ile CHP adayı kalabiliyor. Meral Akşener de potada. Suriye politikasına destek 39.1 iken, Afrin operasyonuna 70.8 oranında destek görülüyor.

2

'OHAL olmadan da FETÖ ile mücadele edilir'' diyenler çoğunlukta. Her 3 kişiden 2 si OHALin , ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor.

3

Her 5 kişiden sadece 1 i yargıya güveniyor. Halkın % 82.9 u medyaya güvenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
anket piar avrasya araştırma şirketi kemal özkiraz

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
iyi parti ve hdp nin aşacağı belli zaten.mhp ni işe yaramaz bu saattenndonra.adam bunamış
güvenilmez.....
Asıl anket secimin sonucudur. Parayı veren düdüğü çalıyor. Anketcilere ver parayı deliyi paşa yapsın.
çok dogru söz örnek şu anki durum ver parayı olmassa göster kodesi yoksa nasil olunur dunya süper gücü
birçok birşeyden habersiz insan sırf sağ parti ve başında kadın var diye iyi partiye oy verecek aynen Tansu Çiller de olduğu gibi. Bu insanların gözü biran önce açılmaz ise yıllarca hdp yi mecliste beslediğimiz gibi bize silah doğrultan fetoyu de meclise sokup beslicez. Ama hala lafta iyi partinin 10 puan alacağına inanmiyorum...
Anket yapan şirketler, bu güne kadar halkın nabzını tutan bir anket dahi yapamadılar. Saçma sapan sonuçlar açıklayarak algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama unutmayın beyler bu millet artık yemiyor.
Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.... Yine size hüsran var çırpınmayın.
anket sonuçları doğru kesinlikle mhp barajı geçemeyeceğini bildiği için yalakalıkta sınır tanımıyor koskaca Türkeş in partisini bu vasıfsız bahçeli ne hale getirdi sanırım seçime kadar bu politikalarıyla yüzde 2 ancak alır hesaplar şaşar ittifakın
Akp için durumlar kötü. Şuanda oy toplayabilecekleri tüm alanları gözden geçiriyorlar. Bu yüzden hastanelerin acil servislerine yöneldiler. Çomarları memnun etmek için acillerde doktor ve hemşireleri 24 saat köle gibi çalıştıracak bir sistem getiriyorlar. Kimse memnun değil. Bu yüzden hiçbir doktor ve hemşirenin de yüzü gülmüyor.
hahahahaha guldurmeyin bizi iyi parti %5 i bile gecemez Allahin izniyle reis yine 1 numara tek basina iktidara....
Sallamışlar
Artık kararı reis veriyor bu anketler fasafiso YSK dan da onay çıkıyor milletin önüne servis ediliyor nerde o eski seçimler çok ararsınız çok
felaket tellalligi ile algı cabasindasiniz cabasindasiniz lakin yemezler .
Milliyetçi Hayalkırıklığı Partisi
16 senedir uykuda millet bu Akp nin gerçek yüzünü ne zaman görecek ???Görecek görmesinede iş işten geçecek!!!!!!
olur
AKEPEYE HALA YÜZDE 40 VERİYORLAR YUHH YANİ. AKŞENER YÜZDE 60 LA ÇOK RAHAT İKTİDAR OLACAK .
abartı
Seçimde görüşmek üzere hayalperestler..!
helal olsun adalet diyene
BU AKAM %57 HAYIR CIKMAZSA TÜKKAN :)I KAPATIRIZ DEYİP DAHA SONRADA TÜKKANI KAPATAN DEĞİLMİ YAVVV ÜNLÜÜÜ DERKEN ORAYA TAKILDIM BENDE
16 senedir aynı yemeği yemekten bıkmadınız !!!!
Yav he he öyle diyorsan öyledir
Sahtekar fötöşler toplumda iyi parti algısı oluşturmak için habire sahte anket yayınlıyorlar. Anca kendinizi kandırırsınız. Millet sandıkta Osmanlı tokadını çakıp sizi Allahın izniyle sandığa gömecektir.
aç tavuk kendını darı ambarında sanırmış
OHAL Ekonomiyi etkilermiş..bu yüzden ohal e 3 te 2 bölüm karşıyıymış..yalanını..OHAL le Ekonominin ne alakası var?
yalanınız batsın halen gerçekleri sapıtma peşindesiniz, ben anket yapmadım ama yaz kenara mhp akp chp barajı geçerler chp, aynı %32 mhp akp ittifakı %52 geriside diğer partiler başkanlığınız hayırlı olsun bir 5 yıl daha devam bir yılda burdan var 6 yıl devam.
Halk uzerınde bu gıbı algı yaratmaya yonelık korropsıyonel uydurma anket haberlerıne ancak ve ancak FETO, PKK ve ISID gıbı teror orgutlerının ulkemızdekı demokraının nımetlerını ıstısmar ederek faalıyet gosteren legal sıyası kurulusların mensupları ve haın yandaslarından baska aklı basında kımse ınanmaz,
BENCE İYİ PARTİ BAŞLAMADAN BİTTİ BÖYLE SİTELERE FİNANS YOLUYLA REKLAM YAPPTIRIM YA TUTARSA OYNUYOR
suruyeye adalet getirecekmiş.peeee.sen önce kendi ülkende adaleti sağla.beş kişiden dördü yargıya güvenmediğini söylemiş.
abd ve fetönün gayri meşru ilişkisinden doğan maral aplayı parlatma devresine geçilmiştir, millet kendine cahil aptal diyenleri iktidar yapmamıştır ve koyun diyenlerinde isteğini kırmamıştır, bu aralar koyun diyenlerin sesleri çoğaldı demekki zamanları gelmiş,
geldiği günden beri sürekli kaos ortamı yaşatanların hala %40 görünmesi çok büyük bir çelişkidir,
komple yalan bir anket kamu oyunu yönlendiren anket yapanlara hapis cezası verimeli
tek partiden akp-mhp koalisyonuna
aç tavuk .
adam iyi sallalamış tamamen uydurma kasıtlı ve hatta imkansız ötesi sonuçlar
ak parti eğer iyi durumda olsa mhp yi yanına alırmı yada bahçeli barajı geçeceğini bilse bukadar yalakalık yaparmı ittifak ittifak diye mhp nin kimyasını bozdu bahçeli andımız ı kaldıran bütün kamu kuruluşlarındaki TÜRK le başlayan herşeyi sildiren Türkiye cumhuriyeti ni ziraat bankasından bile sildiren milliyetçiliği eğitim sisteminden bile yok eden bir parti ile nasıl olurda meclise girmek için biraraya gelir birde milli diye lanse ediyorlar yazık
hala beyin yakan anket yapıyorlar,güldürmeyin adamı ya,siz hala seçim sisteminin ne olduğunu anlayamamışsınız,ak parti ve mhp ittifak yapıyor ve olası oy oranı % 60-65 arasıdır,bunu sokaktaki çocukta biliyor,ve ittifak olayında ittifaka katılan parti baraj altı olsada aldığı oy oranında meclise giriyor,iyi partinin oy oranı en fazla %3-4'dür bunu sokaktaki köpek bile bilir,bu tür ısmarlama anketlerle boşuna çabalamayın en doğruyu millet sandıkta belirler,siz ufak ufak uzayın bakalım,bu millet hayır cephesine ülkeyi teslim edecek kadar kafayı yemedi daha
Referandumundan önce yüzde 42.25 evet, yüzde 57.75 hayır" tahmininde bulunan Avrasya Kamuoyu Araştırmalar Merkezi, referandumdan 'evet' çıkması halinde araştırma şirketinin kapatılacağını ifade etmişti.BU ÜNLÜ ARAŞTIRMA ŞİRKETİNİN KARNESİ
Sümüklü meczup fetönün umudumuz Akşener dediği partinin hiç şansı yok...ayrıca nedir bu kasının özelliği?geçmişteki siyasi sicili iyi değil.boş ve gereksiz siyasetçi..
Hiçbir ankete güvenmeyin şimdiye kadar seçim sonuçlarına yakın tahmin eden olmadı.Hepsi kafa karıştırmadan başka işe yaramıyor.
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