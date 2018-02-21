Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

16 Nisan referandumu sonrası şirketini kapatacağını açıklayan Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz sosyal medya kanalı Twitter'dan partilerle ilgili son araştırmayı paylaştı.

Son ankete göre;

Kararsızlar dağıtıldığında Meclis'e 4 parti giriyor. MHP barajın altında kalıyor.

İYİ Parti ve Hdp'nin de barajı geçmesiyle, Ak Parti 600 sandalyeli Meclis'te 275 milletvekili çıkararak çoğunluğu kaybediyor.

AK Parti ve Mhp nin ittifak yapması halinde hangi partiye oy verirsiniz sorusuna secmenin 45.2 si '' oyumu ittifaktan yana kullanırım'' diyor.

AK Parti-MHP ittifakı 45.2 ye göre 290 mv, hayır bloğundaki partiler ise 310 milletvekilliği kazanıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura Erdoğan ile CHP adayı kalabiliyor. Meral Akşener de potada. Suriye politikasına destek 39.1 iken, Afrin operasyonuna 70.8 oranında destek görülüyor.

'OHAL olmadan da FETÖ ile mücadele edilir'' diyenler çoğunlukta. Her 3 kişiden 2 si OHALin , ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor.

Her 5 kişiden sadece 1 i yargıya güveniyor. Halkın % 82.9 u medyaya güvenmiyor.