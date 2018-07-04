Vasip Şahin kimdir? İstanbul Valisi Vasip Şahin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Vasip Şahin, pazartesi günü açıklanacağı düşünülen yeni kabine için kulislerde ismi geçenlerden biri. Seçimler sonrasında gözler yeni sisteme çevrildi. Gelen son dakika habere göre Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş 9 Temmuz Pazartesi günü olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü meclise gelerek yemin edecek. Daha sonra ise Beştepe'de yeni kabine açıklanacak. İstanbul Valisi Vasip Şahin'in ismi İçişleri Bakanı olarak geçiyor. Peki Vasip Şahin kimdir?

VASİP ŞAHİN KİMDİR?

Vasip Şahin 1964 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan'da tamamlayan Vasip Şahin, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Vasip Şahin, 1986 yılı Haziran ayında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1987 yılında bir yıl süre ile İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla; Kastamonu-Küre, Malatya-Pütürge ilçelerinde kaymakamlık, Muş Vali Yardımcılığı, Bolu-Mudurnu, Ankara -Kızılcahamam ilçelerinde kaymakamlık, Düzce Vali Yardımcılığı yaptı.