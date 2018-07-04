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Vasip Şahin kimdir? İstanbul Valisi Vasip Şahin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 13:44 | Son Güncelleme

Vasip Şahin ismi yeni kabinede ismi geçen isimlerden biri. 24 Haziran'da yapılan seçimlerden sonra sıra kabine kurulmasına geldi. Son dakika habere göre yeni sisteme geçiş tarihi belli oldu. Geçiş töreni ile birlikte yeni kabinenin açıklanması 9 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Peki yeni kabinede Vasip Şahin hangi bakanlıkta düşünülüyor? Vasip Şahin kimdir?

Vasip Şahin kimdir? İstanbul Valisi Vasip Şahin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Vasip Şahin, pazartesi günü açıklanacağı düşünülen yeni kabine için kulislerde ismi geçenlerden biri. Seçimler sonrasında gözler yeni sisteme çevrildi. Gelen son dakika habere göre Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş 9 Temmuz Pazartesi günü olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü meclise gelerek yemin edecek. Daha sonra ise Beştepe'de yeni kabine açıklanacak. İstanbul Valisi Vasip Şahin'in ismi İçişleri Bakanı olarak geçiyor. Peki Vasip Şahin kimdir?

VASİP ŞAHİN KİMDİR?

Vasip Şahin 1964 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan'da tamamlayan Vasip Şahin, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Vasip Şahin, 1986 yılı Haziran ayında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1987 yılında bir yıl süre ile İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla; Kastamonu-Küre, Malatya-Pütürge ilçelerinde kaymakamlık, Muş Vali Yardımcılığı, Bolu-Mudurnu, Ankara -Kızılcahamam ilçelerinde kaymakamlık, Düzce Vali Yardımcılığı yaptı.

Vasip Şahin, 2003 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görevde bulundu. Eylül 2005 - Ağustos 2008 tarihleri arasında İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı, 5 Ağustos 2008 tarihinden itibaren İller İdaresi Genel Müdürü ve 11.05.2010 tarih ve 407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2010-2012 yılları arasında 2 yıl süre ile Düzce Valiliği, 1 Ağustos 2012 tarih ve 2012/3511 Sayılı Kararname ile 2012-2014 yılları arasında 2 yıl süre ile Malatya Valiliği yapan Vasip Şahin, 15.09.2014 tarih ve 2014/6780 sayılı kararname ile İstanbul Valiliğine atanarak, 25 Eylül 2014 tarihi itibarıyla görevine başladı.

Vasip Şahin, evli ve üç çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

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