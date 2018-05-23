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"Yarasa komandolar" gece atlayışıyla göz doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 00:23 | Son Güncelleme

1. Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen "Erciyes-2018" tatbikatı, gece etabıyla başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen "Erciyes-2018" tatbikatı gece etabıyla başladı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev icra eden ve sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası olan Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından gerçekleştirilen Erciyes-2018 tatbikatı, gece etabıyla başladı.

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında "Yarasa komando" olarak nitelendirilen 12 kişilik komando timi, CN-235 CASA tipi uçağa binerek şehit Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına paraşütle iniş yaptı. Komando timi, bugün gerçekleştirilecek temsili operasyon öncesinde sahanın güvenliğini sağladı.

Öte yandan, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de tatbikata katılarak, icra edilen operasyon hakkında bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Komando tatbikat

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