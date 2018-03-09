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Yargıtay'dan flaş Can Dündar kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 17:10 | Son Güncelleme

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay'dan flaş Can Dündar kararı!

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle "gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verdi.

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Dündar ve Erdem hakkındaki davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, kararında, sanıklar hakkında hükümete karşı suç yönünden verilen beraat hükümlerinin isabetli olduğu belirtildi.

Kararda, "Gazeteci olan sanıkların, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları gereği, niteliği bakımından gizli kalması gerekli bilgileri temin ederek basın yoluyla açıklamak suretiyle hükümeti gerek iç kamuoyunda, gerekse uluslararası alanda 'teröre destek veren ülke' konumuna düşürmek istedikleri açık ise de eylemlerinin maddi cebir içermemesi ve amaç suç bakımından elverişli eylem kapsamında bulunmaması nedeniyle müsnet suçu oluşturmayacağı yönündeki mahkeme kararında isabetsizlik bulunmamaktadır." denildi.

Haberlere konu yapılan bilgi ve belgelerin niteliği itibarıyla "devlet sırrı" olarak kabulünde isabetsizlik bulunmadığı belirtilen kararda, sanıkların ceza aldığı "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları gereği, niteliği bakımından gizli kalması gerekli bilgilerin 'siyasal veya askeri casusluk' maksadıyla açıklanması" suçunun niteliği itibarıyla basın yoluyla işlenen bir suç olduğu vurgulandı.

Söz konusu suça ilişkin 5187 Sayılı Kanun uyarınca 4 ay içinde dava açılması gerektiği ancak davanın 4 aylık hak düşürücü süreden sonra açıldığı anlatılan kararda, bu nedenle düşme kararı verilmesi gerektiği belirtilerek, bu suçtan kurulan mahkumiyet hükmünün bozulduğu bildirildi.

Kararda, Can Dündar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 328'inci maddesinde düzenlenen ve 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiği belirtildi.

Kararda şöyle denildi:

"Cumhuriyet gazetesinin 29 Mayıs 2015 tarihli nüshasında, devletin güvenliği veya siyasal yararları bakımından devlet sırrı niteliğindeki bilgileri yayımlamak suretiyle açıklanmasından sonra, Suriye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreterine 5 Haziran 2015 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni şikayet eden özdeş mektup sunduğunun da anlaşılması karşısında, anılan bilgileri doğrudan siyasal casusluk kastı ile temin ettiğinin kabulü gerekebileceğinden ve eyleminin bu haliyle basın yoluyla işlenmesi de mümkün olmayan TCK 328'inci maddesinde düzenlenen suçu oluşturabileceği gözetilerek, bu belgenin Dışişleri Bakanlığından temini ile 5271 Sayılı CMK'nın 217'nci maddesi gereğince taraflara okunup tartışılmasından sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir."

Erdem Gül'ün bu suça yönelik durumuna ilişkin değerlendirmede ise "Devlet sırrı niteliğindeki gizli bilgileri hususi gayretle temin ettiğine veya sanık Can Dündar'ın eylemine iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, ispat edilemeyen suçtan beraatine karar verilmesi gerekir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Can Dündar Erdem Gül

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Okuyucu Yorumları 58 yorum
yani .. niçin az verdin demiş anlaşılan bencede en az 15 yıl almalıydı
@tkirik @tkirik bu kadar hırsızın paşa olduğu ülkede bunlar asılmadıklarına dua etsinler
idamdan, 5 yıla.müebbet verilmeliydi
ülkede yargıya güven % 15..Siz önce kendinize çekidüzen verin sonra işlerini iyi yapan insanları yargılayın. .
Bu cümleyi herkes bir kenara yazsın.. Ayarın bozduğun kantar gün gelir senide tartar.. Demokrasi, hak, hukuk, adalet herkese lazım..
anlasilan sende onlardansin
vatan satmanın cezası yağlı urgandır ama hala fetöcüler yargıda var bu komik cezalar ondan çıkıyor mahkeme diyorki cahsusluk suçu ulan bu adam adını bile con yapmış haçlıya sığınmış daha bunda anlaşılmayan ne var ey yargı daki fetoşları demiş ust mahkeme adamsın .
@erdoganpolat34 şimdi senin yorumu kırmızılarlar erdoğan polat naptın adamların kuyruğuna bastın .. fetöcüler gizli gizli ortalıkta cirit atıyorlar daha .. bitmez mikroplar
Haçlıya sığınmak mış ? Rus uçağını düşürdüğümüzde, burası Nato toprağı.. Nato'yu sınırlarını korumak için göreve çağırıyorum diyen kimdi ?
bazı embesiller, muhalif olan herkesi fetocu ilan ediveriyor.. bunların penvilvanyayi kıbleleri olarak gördüğü günlerde biz fetonun bir CIA projesi olduğunu anlatmaya çalışıyorduk..
@nis_hat Bakın kırmızı fetöculer bunlaar COK DOĞRU YAZMIŞSIN TEŞEKKUR EDERİM SAYGILAR
@r.etkar iyi güzelde ;şimdi neden bu projeyi anlatmaktan vazgeçtinizde PROJEYİ SAHİPLENDİNİZ? 17_25 MİT RIRLARI vs bunlar hep FETÖ propagandasıydı CHP Vekilleri neden bu Terör örgütünün propagandasını yapmaktan çekinmedilerde SAHİPLENDİLER? bunu O CHP Vekillerine twtrda çok yazmıştım "_Biz Fetö nün ne mal olduğunu nasıl bir Vatanhaini olduğunu anladığımızda Tekmeyi Bastık Siz ise bunların nasıl bir Vatanhaini olduklarını anladığınızda Bağrınıza Bastınız"
herkes sizin gibi siyasetçi ile çay kırmaya gitse sorun kalmayacak değil mi?
ozaman az ceza veren hakşm mahkeme hakkında işlem yapın siz görevinizi yapmıyosunuz bizmi öğreticez size işinizi adam gibi çalışın diyin
bu adamlara böyle komik ceza vermiş olan HAKİM için ÜST YARGI MERCİİLERİ gerekeni yapmalıdır.. vatan hainlerine 5 yıl nedir ya bugün araba çalan adama 3 sene ceza veriyorsunuz
yargıtayın kararı bozma sebebi verilen cezanın AZ BULUNMUŞ OLMASI VE YARGITAYIN EN AZ 2 KATI FAZLA CEZA öngörmesindendir.... hani haberin içini bilmeden kafadan sevinen FETÖSEVERLERİN hevesini bir kursağında bırakayım dedim
HANİ BU TIRLARIN İÇİNDE KOYUNLARA GİDEN MAKARNA VAR DI.
15 yıl bile al vatan satmak bukadar ucuz olmamalı . en önemlisi türkiyeye iadesini isteyim cezasını burda kader mahkumlarının arasında cekmeli can dündar icşn yeni bir hayat sayfası acılır ??c|'???'?c|$??
yazık..
@ceren_demirbas_1982 yazık derken onlara hak etikleri cezayı vermeyen HAKİME YAZIK evet... ama hainlere yazık diyosan O BAŞKA!!
MİT TIRLARI OLAYI; MİT TIRLARI İLE SURİYEDEKİ TERÖRİSTLERE SİLAH GÖTÜRÜRKEN SİLAHLAR YAKALANIR.ANAYASAMIZA GÖRE DIŞ ÜLKEDEKİ TERÖRİSTLERE SİLAH GÖTÜRMEK SUÇTUR.KALDIKİ MİT İN SİLAH TAŞIMA GİBİ BİR GÖREVİDE KANUNLARIMIZA GÖRE YOKTUR.MİT VE HÜKÜMET SUÇ İŞLEMİŞTİR.ANCAK BUGÜN AKP HÜKÜMETİNİ BU SUÇTAN YARGILAYACAK BİR YARGI MERCİİ YOKTUR.ÇÜNKÜ TÜRK YARGISI AKP HÜKÜMETİNİN EMRİNE GİRMİŞTİR.YARGITAY BAŞKANI ŞÜKRÜ CİRİTTE 17 ARALIKTA ZEKERİYA ÖZE GÖNDERİLEREK HIRSIZLIK DOSYASINI KAPAT DEDİĞİ İDDİA EDİLEN HAKİMDİR.
adalete bak adalete sılahları işite yollayan suçlu değil işini yapan onları açığa çıkaran suçlu
yargıya güveniyorum.yeni yargılamayla bu iki yiğit devrimci gazeteciye beraat kararı verilecektir.
CAN DÜNDAR VE AVANESİ FETOŞ KARAMOLAOĞLU AKŞENER GÜL HEPİNİZ VATAN HAİNİSİNİZ HEPİNİZ ZALİMSİNİZ. ALLAH C.C TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ MİLLETİNİ TÜRK POLİSİNİ ASKERİNİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMI SAYIN BAHÇELİYİ SAYIN BAŞBAKANIMI KORUSUN GÜCÜMÜZE GÜÇ KATSIN.
@ademtoyan 2002 de halk yaptı devrimi sen hala uyu
Can Dündar biraz politikadan anlasaydı , Bu ortamda Erdoğan'ın hoşuna gitmeyen bir şeyi yapmazdı... Bedelini ağır ödeyecek gibi görünüyor..
Adeletin olmadığı bir ülkede adalet le kalkınan partizanların aldığı kararlar... Yazık...
@umitkan ÇOK ÇAKALSIN.
HELAL OLSUN.5 YIL TATMİN KİMİ TATMİN ETMEDİ ACABA.BİR GAZETECİ BİR GİZLİ VEYA DEĞİL BİR HABERE ULAŞIYOR VE VAY SENMİSİN ULAŞAN GİZLİ BELGELERİ İFŞA ETTİN CASUSLUK YAPTIN.BU ADAMA CASUS DENİLEBİLMESİ İÇİN BİR BAŞKA ÜLKEYE BU BİLGİLERİ TAŞIMIŞ OLDUĞUNUN KANIT LANMASI LAZIM.SIRF BİRİSİNİN HOŞUNA GİTMEDİĞİ İÇİN CASUS SUÇLAMASI YAPILMASI ADALETE OLAN GÜVENİ NE DERECE SARSAR.ONU YEREL MAHKEME KARARINI AZ BULARAK BOZAN DEĞER Lİ YARGIÇLARIMIZA BIRAKIYORUM
sen benim hain olduğumu ortaya çıkardın o yüzden hainsin diye hapis cezası almıştı
Trajikomik, tarihe geçecek nitelikte bir iptal!
Benim anlamadığım bu senaryoda hiç politikacı yok anlamam arkadaş film çok kötü kötü adam yok bir kere ????????
almanya şansölyesi ve tüm alman yurttaşların canından çok sevdiği can dündar almanya ve türkiye arasında dostluk köprüsü kuran yiğit ve devrimci bir gazetecidir.kahrolsun vatan hainleri.
BU HAİNİ GÖRÜNCE MİDEM BULANIYO
Gel Ülkene koçum seçim yaklasıyor CHP senide vekil yapar sever bu isleri
Şaşırdık mı ?
Ülkede hukuk guguk olmuş..:))
Bana birtane daha göstersinler kendi halkı tarafından devlet sıırını dünyaya servis yapan varmı.böyle vatan haini yok dünyanın hiç biryanında. devletin herşeyini herkes bilse bir anlamı kalmıyor kozmik oda nedir gizli kalması gereken seylerin saklanmasıdır.
Reyize sorun 30 olur 40 olur ona göre bisey yapıştırın. Kafanıza göre iş yapmayin.iyice başıboş kaldınız siz.
türkiyede yargı hiç bir şekilde yok
Bu ve Buna benzer mk çocuklarına saygı duyuldu ve ekmek kazandırıldı kimseye saygı duymayacaksın ileri de ya ajan çıkar yada homo
@osfun Kandırıldım deyip yırtmaya çalışıyorlar sonra değil mi
Mit tırları bütün dünya neler olduğu duydu ama burdakiler hala saklıyor.
işinize gelmeyince hemen vatan haini ile suçluyorsunuz ne alaka adam gazeteci işini yapıyor
Casusluk yapan niye gazetede haber yapıp kendini ifşa ederki. buna casusluk değil ahmaklık denir. Verilen cezada aslında ahmaklığadır. casusluk yapan o tırları sınırdışına çıktığı anda yakalar tüm yüküde iç ederdi yada araçlarla imha ederdi. Aslında o gazeteciyi değil ona bilgi belge vereni vatana ihanetle cezalandırmak gekekir bırakın casusluk gibi bir suçlamayı.
devlet kendi gizliliğini sağlayamıyorsa canın ne suçu var ?
Almanya da Türkiye aleyhtarlığı yapan bu haine o ceza çok azdı.adalet yerini buldu.bu adamı bir insan neden savunur.haini hain savunurda ondan..
Ulşan adam ne yapmış .pisliklerinizi deşifre etmiş.bir gazeteci eğer pislikleri deşifre etmeyecekse ne bok yemeye gazetecilik yapar.yalan haber ise verin cezasını ama yalan olmayan bir haber nedeniyle gazetecilerin cezalandırılması ancak cunta devletlerinde ve hukukun işlemediği kabile topluluklarında olur.
can Dündar feto ile ilgisi yok ise..o mit tirlarini kim yolluyordu..demekki fetocu lar yolluyordu..allah aşkına basit bir mantık sorusu bu..bu tırlar kimin..can Dündar kimin tarafında bu açık o zman tırlari feto yolladı..biz ise ülkemiz isid e yardım etmedi demek için bu vatan sevdalısı adamı hapise atıyoruz
@gozcan_h5 onun da seninde....... anladın sen
5 yıl 10 aylık cezayı veriyorsun.sonra bozuyorsun.sonrada diyorsunki hüküm kuracaz.bu çocuk oyunu değil.koskoca türkiye cumhuriyetinin yargı mekanizması bu kadar laşk olamaz
bu adamdan önce 5 TV de yayınlandı MİT turları haberi.
farkındamısınız akp li yolsuzluk yapanlar fetocular hırlısı hırsızı hiç biri yargılanmıyor ama suçları bile belli olmayan insanlar hapiste , ülkenin adaleti bukadar yerlerde ! yazıklar olsun böyle düzene adalete
Burada da yazıp çizen çok hain görmek mide bulandırıcı
Tiplere bakın...!!!
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