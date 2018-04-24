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Yasak aşk cinneti! Karısı ile sevgilisini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:17 | Son Güncelleme

Manisa’da bir kişi iki çocuğunun annesi eşini ardından da eşinin aşığı olduğu iddia edilen direksiyon hocasını öldürdü. Şahıs silahıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Manisa’da bir kişi, 2 haftadır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu iki çocuğunun annesi eşini ormanlık alanda öldürdü ardından da eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen direksiyon hocasını şehir merkezindeki bir kafede vurdu. 2 kişiyi öldüren şahıs silahlıyla birlikte polise teslim oldu.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 2 haftadır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi Deniz A.'yı (25) konuşmak için kent ormanına götüren Ramazan A. (28) burada eşinin başına ve vücuduna 3 el ateş ederek öldürdü. Ramazan A. daha sonra eşinin aşığı olduğu iddia edilen direksiyon hocası Murat Ç. (32) ile bir kafede buluştu. Kafede eşiyle birlikte oturan Murat Ç’ye 7 el ateş eden Ramazan A. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Murat Ç. ambulansla Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Ramazan A. ise olayda kullandığı silahla birlikte Barbaros Polis Karakoluna giderek önce karısını ormanda öldürdüğünü ardından da aşığı olduğu öne sürülen Murat Ç.’ye ateş ettiğini itiraf etti. Ramazan A.’nın ifadesi üzerine harekete geçen polis ekipleri 25 yaşındaki Deniz A.’nın cansız bedenine ormanlık alanda ulaştı. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni Celal Bayar Üniversitesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ihanet yasak aşk cinayet Manisa

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
adamsınnn
helal olsun..
iyi yapmış kardeşim allah sabırlar versin kader mahkumu
Adamsın, iyi yapmış, helal olsun, bunlar görünen yüz. Peki ortada böyle bir ihanet yoksa, kadın masumsa, kocası şüphe ve kıskançlık soncu bu cinayetleri işlediyse. Allah muhafaza günah almaktan kul hakkına girebiliriz. Gözle görülse bile yanılma payı olabilir. Dinimizde zinayı bile 3 kişinin şahitliğinde ve delilli ispatlı kabul etmektedir.
Hâkimin beraat vermesi gerekir. Evli kadın ile aşk yaşayan insana mustehak . Kadına 2kati mustehak, şimdi feministler dolup ,,yaw madem bosasaydi muhabbeti hiç yapmasın.Kocasini aldatan kadınlar bunu hak ediyor.iyi olmuş gebersinler ,adama da helal olsun ellerine sağlık bilader
yorumlara bak ya...lan nası bi yobaz cahilsiniz siz...ilk önce bi bak bakalım koca ya..kocalığını yapıyomu..kim bilir neler oldu..haa..eğer bütün suç kadındaysa mantık ve zeka çerçevesinde cezalandırırsın..öldürmek nedir lan..hani müslümandınız..Allah ın verdiği canı siz alamazdınız..ezbere müslüman olan ülkenin halleri..şaşırdıkmı..tabii ki hayır...hiç uzatmadan AKP nin nasıl bu ülkeye hakim oldugunu anlarsınız..
Ben bu kadınları anlamış değilim derlerya saçı uzun aklı kısa diye bunu söyleyen çok doğru söylemiş ( HER BAYAN İÇİNDE GEÇERLİ DEĞİL ) Ahlaksız bayanlara söylüyorum bu yazıma kızan bayanlara şunu söylüyorum haber fotoğrafına bir bakın aslan gibi genç kocası dururken şişman ayı yavrusu gibi bir adamla kocasını aldatması çok manidar. Cinayeti tasvip etmiyorum çünki Allahın verdiği canı ancak Allah alır ölenlerede üzülmüyorum çoçuklarına ve hapiste yatan kocasına Allah sabırlar versin diyorum . Evi ile çoçukları ve ailesi ile mesut bir hayat süren bayanlar başımızın tacıdır.
Bu ne cahilce yorumlar ya oradaki insanların canını siz mi verdiniz herkesin yanlışı hatası kendine kanun var yolu var yordamı var Allah ın bile hesap soracağı gün var siz kullar kimsiniz ki bir canı alıyorsunuz
şimdi bunun gibi aşifteler başlarlar kadın hakları, insan hakları diye ve yapılan pisliğe de özgürlük derler. İslam ülkelerinde bu kardeşimizin yaptığını bizatihi devlet yapar Nedeni ise insanların asla böyle ihanetler içine girip aile ve toplum yapısını tahrip etmemeleridir. Ama batıda zaten böyle bir ahlak mefhumu yok. Herkes özgür istediği ile birlikte olabiliyor. Biz ise kültürümüze geleneklerimize vetoplumumuzun yapısına uygun olan islam kurallarını bırakıp batının kanunlarıyla idare ediliyoruz. Onun içindir ki kanunlar toplumun yapısıyla örtüşmüyor ve bu gibi olaylar yaşanıyor.
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