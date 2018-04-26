Yasak aşk skandalı ortaya çıktı! İşte Tosun'un aşk üçgeni

Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ile boşanma aşamasına gelmesine sebep olan Brezilyalı sevgilisinin fotoğrafına ulaşıldı. Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden birinin iddiasına göre, Sıla Aydın ve Mehmet Aydın, Brezilyalı Caroline Elizabeth yüzünden boşanma noktasına geldi. Caroline'ın halen Mehmet Aydın ile birlikte olduğu öğrenildi.

GECE KULÜBÜNDE TANIŞTILAR



Milliyet'te yer alan habere göre, Mehmet Aydın bir gece kulübünde tanıştığı Caroline Elizabeth ile çeviri programı vasıtasıyla yazışmaya etti. Bir süre sonra da bu yazışmalar ilişkiye dönüştü. Birlikte tatile de gittiler. Caroline, bir süre sonra Aydın'ın Brezilya'daki bağlantılarından biri haline geldi. Aydın'ın ekibiyle de tanışan Caroline, Mehmet Aydın Brezilya'ya gelmeden önce onun istediği ayarlamaları da yapıyor, çeşitli siparişlerini temin ediyordu. Aydın'ın yakın arkadaşının iddiasına göre Caroline ile ilişkisi ilerleyen Aydın, 'Kadın dediğin böyle olur' diyerek yaptığı yazışmalardan birinin ekran görüntüsünü de kendisine gönderdi. Mehmet Aydın'ın eşi bu yazışmaları görünce araları bozuldu ve boşanma aşamasına geldiler.

KIRMIZI BÜLTEN İLE HER YERDE ARANIYOR



Aydın halen Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranıyor. Dubai'den oturum izni alan ve Uruguay vatandaşı olan Aydın'ın nerede olduğu henüz bilinmiyor.

