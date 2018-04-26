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Yasak aşk skandalı ortaya çıktı! İşte Tosun'un aşk üçgeni

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 08:11 | Son Güncelleme

Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın ile ilgili skandal bir detay daha ortaya çıktı. Çiftlik Bank soruşturması devam ederken, soruşturmanın bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın'ın yasak aşkı görüntülendi.

Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ile boşanma aşamasına gelmesine sebep olan Brezilyalı sevgilisinin fotoğrafına ulaşıldı. Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden birinin iddiasına göre, Sıla Aydın ve Mehmet Aydın, Brezilyalı Caroline Elizabeth yüzünden boşanma noktasına geldi. Caroline'ın halen Mehmet Aydın ile birlikte olduğu öğrenildi.

mehmet aydın

GECE KULÜBÜNDE TANIŞTILAR

Milliyet'te yer alan habere göre, Mehmet Aydın bir gece kulübünde tanıştığı Caroline Elizabeth ile çeviri programı vasıtasıyla yazışmaya etti. Bir süre sonra da bu yazışmalar ilişkiye dönüştü. Birlikte tatile de gittiler. Caroline, bir süre sonra Aydın'ın Brezilya'daki bağlantılarından biri haline geldi. Aydın'ın ekibiyle de tanışan Caroline, Mehmet Aydın Brezilya'ya gelmeden önce onun istediği ayarlamaları da yapıyor, çeşitli siparişlerini temin ediyordu. Aydın'ın yakın arkadaşının iddiasına göre Caroline ile ilişkisi ilerleyen Aydın, 'Kadın dediğin böyle olur' diyerek yaptığı yazışmalardan birinin ekran görüntüsünü de kendisine gönderdi. Mehmet Aydın'ın eşi bu yazışmaları görünce araları bozuldu ve boşanma aşamasına geldiler.

KIRMIZI BÜLTEN İLE HER YERDE ARANIYOR

Aydın halen Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranıyor. Dubai'den oturum izni alan ve Uruguay vatandaşı olan Aydın'ın nerede olduğu henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Çiftlik Bank

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
isteseniz çat diye bulursunuz da neyse
Şu tipin gereksiz haberlerinden bıktık. Bize ne kimle ne halt ettiğinden !
benim sıla gibi karım olsa bırak aldatmayi yanımdan gözümün önünden ayirmam kız dünya tatlısı ...
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