Yaşlı çiftin biri ölü diğeri ise baygın bulundu

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, Hasan Sönmez (69) ve eşi Emir Ayşe Sönmez'den (66) haber alamayan komşularının haber vermesi üzerine gelen polis, yaşlı adamın cesediyle karşılaşırken, baygın halde bulunan eşi Emir Ayşe Sönmez ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay saat 19.00 sıralarında, Park Mahallesi Mezarlık Sokak'ta meydana geldi. Hasan Sönmez ve eşi Emir Ayşe Sönmez'den birkaç gündür haber alamayan komşuları, şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, zile bastı ancak kapı açılmadı. Polisin çağırdığı çilingirin kapıyı açmasıyla yaşlı çiftin yerde hareketsiz yattığını gören ekipler, durumu sağlık birimlerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Hasan Sönmez'in öldüğünü, eşi Emir Ayşe Sönmez'in ise baygın olduğunu belirledi. Emir Ayşe Sönmez ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşlı adamın cenazesi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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